Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš zamerio je Sari Stojanović jer mu je upropastila trenutak uživanja svojom pričom u frizerskom salonu.

- Pričaš od pola osam, srećo. Oprala si mozak ženi koja ti radi nokte. Ne zna više šta će - rekao je Janjuš.

- Moram da se ne uspavam. Ona mi ništa ne govori, samo mene sluša - rekla je Sara.

Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

- To ti kažem. Sama pričaš - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Ne propustiteStarsSTAVILA SVE KARTE NA STO: Kačavenda otkrila na kakvoj je zapravo relaciji sa Janjušem! (VIDEO)
Milena Kačavenda
StarsVRELE SCENE U ELITI! Janjuš i Dušica tresli zidove rijalitija: Uvukli se ispod jorgana, a onda krenula žestoka akacija
Dušica i Janjuš intimni
StarsJANJUŠ STIGAO U ŠIMANOVCE: Teško se kreće, osećaju se posledice operacije! Sve šokirao izjavom: Sledi...
janjus.jpg
StarsOGLASILA SE DRUGARICA NABILDOVANE DEVOJKE KOJA JE POMUTILA UM JANJUŠU! Šokirana je celom pričom, otkrila sočne detalje
Dušica Đokić

 Pogledajte dodatni snimak:

Prva grupa Elitara krenula ka beloj kući Izvor: Kurir