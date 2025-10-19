Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš zamerio je Sari Stojanović jer mu je upropastila trenutak uživanja svojom pričom u frizerskom salonu.

- Pričaš od pola osam, srećo. Oprala si mozak ženi koja ti radi nokte. Ne zna više šta će - rekao je Janjuš.

- Moram da se ne uspavam. Ona mi ništa ne govori, samo mene sluša - rekla je Sara.

- To ti kažem. Sama pričaš - rekao je Janjuš.

