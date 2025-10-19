Sara izludela Marka Janjuševića
Stars
JANJUŠ NE ZNA ŠTA GA JE SNAŠLO! Ova učesnica ga dovela do tačke pucanja, svi gledali u neverici dok se dešavalo ovo (VIDEO)
Slušaj vest
Marko Janjušević Janjuš zamerio je Sari Stojanović jer mu je upropastila trenutak uživanja svojom pričom u frizerskom salonu.
- Pričaš od pola osam, srećo. Oprala si mozak ženi koja ti radi nokte. Ne zna više šta će - rekao je Janjuš.
- Moram da se ne uspavam. Ona mi ništa ne govori, samo mene sluša - rekla je Sara.
Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić
Vidi galeriju
- To ti kažem. Sama pričaš - rekao je Janjuš.
Detaljnije u nastavku ovog teksta:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši