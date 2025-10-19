Slušaj vest

Šerif Konjević svojevremeno je ekipi Kurira otvorio vrata svog doma u Sarajevu u najluksuznijem naselju Ilidži. Folk pevač nam je otkrio gde najviše voli da provodi vremena kada je u svojoj kući, kao i ko je zadužen za čitav izgled enterijera i eksterijera porodičnog doma.

Kako smo se približavali domu pevača prvo što smo uočili je neobična kapija koja je po svemu sudeći unikatna. Velika gvozdena kapija sa ogromnim violinskim ključem koja izaziva oduševljenje prolaznika. Međutim, ono što prolaznici nemaju prilike da vide su i umetnički radovi unutar dvorišta.

Letnjikovac kao omiljeno mesto

- U letnjikovcu, da uživam i slušam žubor vode. To mi je čisto uživanje. Kad ručkam, malo se odmorim, eventualno okupim neko društvo. - rekao je pevač.

Šerif nam je otkrio i da je za kompletan izgled velelepnog imanja zadužena njegova žena:

- Supruga je glavna. Ja se tu ne mešam, a možda bih se nekad umešao, ali nema potrebe. Poštujem što je u tim stvarima pametnija od mene.

Vozni park

Dvorište je prava oaza. Fontana, zelenilo, popločane staze sa belim kamenjem, bazen i mesto gde se priprema roštilj su ono što zapadne za oko čim se uđe na njegovo skupoceno imanje na Ilidži.

Međutim, unutrašnjost doma je još luksuznija. Bela i zlatna boja preovladava domom koji je uređen sa najskupljim antikvitetima iz inostranstva. Kamin, veliki kristalni luster, pozlaćena ograda koja vodi na sprat vile, beli mermer, ali i umetničke slike koje zauzimaju čitav prostor između prizemlja i prvog sprata.

Pevač ne voli da se hvali svojom imovinom ali nismo mogli da primetimo i vozni park u kom poseduje čak nekolicinu skupih četvorotočkaša a on nam je rekao da sve to ne bi bilo tu da nije bilo publike koja ga poštuje i ceni više o četiri decenije.

Podsetimo, pevač je u intervjuu za Kurir progovrio o lošim komentarima koje često čuje na svoj račun, kao i da ga penzija ne zanima, iako uredno plaća penziono osiguranje u Minhenu gde i živi.