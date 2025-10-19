Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević danas ima poseban razlog za slavlje - njenoj majci Neni je rođendan.

Tim povodom, Dea se oglasila na Instagramu i podelila dirljive reči pune ljubavi i zahvalnosti.

- Na današnji dan se rodila najveća na svetu, najbolja na svetu, ona za koju bi trebalo svaki put da ustanem kada se spomene njeno ime. Ona koja je moj najveći vetar u leđa, ona koja bezuslovno voli, ona koja po mom pogledu zna šta mislim, ona koja kada čuje moj glas zna kako se osećam. Ona koja zaslužuje sve najlepše na svetu. Majko, hvala ti. Tebi dugujem za sve što jesam i što ću biti. Srećan rođendan, volim te najviše na svetu - napisala je Dea u opisu.

Čestitke

Njene emotivne poruke izazvale su lavinu komentara i reakcija, a pratioci su joj uputili brojne čestitke.

Podsetimo, povratak Mladena Mijatovića u istu medijsku kuću za koju je radio i pre odlaska u Tel Aviv doneo je i ponovni susret sa bivšom partnerkom Deom Đurđević, koja takođe radi na ružičastoj televiziji.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević na odmoru Foto: Printscreen/Instagram

Na pitanje kako on i Dea nakon svega funkcionišu i da li se sreću, Mladen Mijatović je rekao:

- To je sve normalno, to je deo života, deo posla, bivša devojka, kao bivša devojka, potpuno je to normalno i razumljivo. Civilizovani smo ljudi, kao i sa svakom bivšom devojkom funkcionišem sasvim u normalnim odnosima. Svako radi svoj posao, ja sam isključivo fokusiran na posao i ono što radim i za šta sam plaćen, tako da sve drugo me ne dotiče i sve priče koje se pričaju me ne dotiču. Nisam zainteresovan za njih i fokusiran sam isključivo na posao i na druženje sa iskrenim i pravim prijateljima - rekao je Mladen za Blic, a pitanje o novoj devojci je vešto izbegao.

- Fokusiran isključivo na posao i na rad u novinarstvu i da što preciznije, kvalitetnije izvestim gledaoce o svemu što se događa, to mi je posao i misija - ističe Mladen Mijatović, a na konstataciju da emotivni život ostaje po strani, rekao je kroz smeh: “Tako je”.

Pogledajte dodatni snimak: