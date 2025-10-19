Slušaj vest

Goga Sekulić rešila je da se posveti privatnom biznisu. Ona će pored pevanja u budućnosti da se bavi i uvozom sira iz Crne Gore, tačnije iz Pljevalja, njenog rodnog grada, s obzirom na to da je videla da za njim u Beogradu vlada velika potražnja.

Pljevaljski sir

- Pošto me svi pitate kako održavam ovu mladost i lepotu i liniju, pored moje Jane, pljevaljski sir ljudi, večito mladi, večita harizma. Pošto vidim da na nekim mestima ima u Beogradu, ali ja ću početi taj biznis da uvozim sir lepo pored pevanja - rekla je Sekulićeva u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

1/7 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Privatna arhina, Instagram, Printscreen

Sekulićeva je naglasila da će njen sir biti svima pristupačan.

- Možda ću za početak da podelim ljudima da probaju za džabe, pa ako im se svidi, onda ću da napravim neku cenu da ne bude mnogo skupo, a da opet ja ne budem u minusu - otkrila je Goga.

Stan u Dubaiju

Podsetimo, Goga već decenijama živi u Beogradu. Ona ima stan na Vračaru, a nedavno je otkrila i da je njen sin obezbeđen s nekretninama jer se za to pobrinuo njegov otac, a Gogin bivši muž Uroš Domanović. Naime, on je detetu kupio stan u Dubaiju.

Goga Sekulić neće da radi na karte Foto: Printscreen

- Tačno je, kupio je stan mom - našem sinu za peti rođendan! Ne vidim u čemu je problem! Čovek je hteo na vreme da ga obezbedi! Pošto se pevači hvale da imaju mnogo nekretnika, evo reći ću i ja, imam dva stana i jedan auto. Stan na Vračaru vredi 300.000 evra. Porez na njega sam uredno platila - rekla je Goga kroz osmeh ranije u emisiji "Premijera'Vikend specijal".