Pevač Bojan Tomović godinama se bori sa bipolarnim poremećajem, a sada je otkrio detalje odlaska u bolnicu.

On je nikad iskrenije pričao o tome kako je i sa porodicom i kolegama odnos zahladneo, kao i ko je danas tu za njega i koga prvo pozove kada je u bilo kojoj vrsti krize.

Bojan je sada bolje, a otkrio nam je i da je snimio nekoliko novih pesama.

- Snimio sam skoro nove pesme i uskoro će da ugledaju svetlost dana. Mnogo će mi biti drago da iza mene jednog dana ostanu takve numere koje su se i meni lično sviđale, jer ja ne snimam ništa zarad komercijale ili samo zato što i drugi neko to snima. Uvek volim da snimi nešto što je samo za moju dušu.

"Ne bih bio ni u kakvom žiriju"

Bojan kaže da ga žiriranje u muzičkim takmičenjima ne zanima.

- Inače, sebe ne bih mogao nikada da zamislim u tim nekim takmičenjima, budući da ne bih voleo da sam odgovoran za to kako će teći nečija sudbina. Ne mogu ja nekome da srušim snove i da pričam da li može da bude zvezda ili ne.

Neka rade to ovi drugi koji već tamo sede.

"Duet sa Jovanom se neće ponoviti, Marija me nervira"

Bojan se prisetio prijateljstva sa Jovanom Pajić, pa je otkrio da se danas slabo čuju.

- Verujem da sa Jovanom više ne može da dođe do saradnje. Vesna Zmijanac i Dino Merlin snimili su duet, i posle toga još jedna, ali nikad ta druga pesma nije mogla da bude hit kao prva. Prošla je pesma potpuno nezapaženo. Mislim da su nastavci po difoltu žešće s***e, tako da ne verujem da ću to raditi. Inače, Jovana mi je divna, ponekad se čujemo, ali me iskreno mnogo nervira ona Marija Šerifović.

- U sve se petlja nekako i meša kad je Jovana u pitanju, a zgadila mi se kad sam video da je jednoj devojci na nastupu rekla "marš", kada je pitala da peva na njenom mikrofonu. Ne znam da li se šalila ili je namerno to uradila, ali eto, to je razlog - rekao je Bojan.