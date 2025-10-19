Slušaj vest

Brat pevačice Nadice Ademov, Bubi Ademov (21) zakoračio je na veliku scenu "Zvezda Granda".

Bubi se predstavio pesmama "Mogu dalje sam" i "Moja malena", za čije je interpretacije dobio maksimalan broj glasova žirija, uključujući i osmi glas produkcije.

Pre nego što je žiri dao svoj sud, u studio je iz sobe emocija uključena Nadica, koja mu je podrška i koja nije krila koliko je ponosna na mlađeg brata.

1/8 Vidi galeriju Bubi Avemov, brat Nadice Ademov u Zezdama Granda Foto: Printscreen YouTube

Svetlana Ceca Ražnatović oduševila se njegovom izvedbom.

- Čime vas bre hrane kad ovako pevate? Nešto piju. Sestra veze kako peva, evo sad brat ubija kako peva, odlično - oduševljeno je prokomentarisala Ceca, a komplimente su stigli i od Snežane.

- Šta mogu da kažem nego da niste svesni kada gledamo vas mlade koji tako znate da pevate... Bio si izvanredan - dodala je Đurišićka.

Otkrio šta mu je rekla sestra

Inače, Ademov je otkrio šta mu je sestra rekla kada se prijavio za takmičenje.

- Čuo sam se sa Nadicom, rekla mi je: "Samo smireno, polako, ja ne mogu da prisustvujem, ali čućemo se". Rekla mi je da uzimam vazduh na vreme i da pratim matricu. Nismo stigli zajedno da se pripremamo, ali svaki dan smo pisali i čuli se. Davala mi je savete i zajedno smo birali pesme. Ona je stroga, ali moram da je slušam. Ona je duže u ovom poslu, od nje nemam boljeg savetnika - istakao je i naglasio da je sada spreman da se vrati na muzičku scenu.

Kurir.rs/Blic

Nadica Ademov razočarana u Darka Lazića: