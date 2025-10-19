Slušaj vest

Pevač Mile Kitić nastupao je sinoć u Frankfurtu, a po povratku u Beograd prokomentarisao je neke njegove starije kolege koje i dalje nastupaju iako više nisu toliko u snazi.

- Ja onog trenutka kada neko mora da me vodi na binu i da nisam pokretan, povući ću se, šta ću... Ne želim ništa loše... I pokojni Halid je dosta sedeo... Ako nešto radiš na silu, nisi zdrav, bolje prestani - smatra Mile.

Pitali smo ga da li ima posla i da li je situacija bolja za starije ili mlađe pevače.

1/9 Vidi galeriju Luksuzne nekretnine Mileta Kitića Foto: Printscreen Paparaco Lov, Kurir

- Nama starijima je bolje, ipak smo mi duže na estradi i sad da padne posao, valjda smo nešto zaradili, majku mu... ovi mlađi moraju da ulažu tek u sebe - priča on i dodaje:

- Elena radi, ona fino radi, po malo snimi nešto i to je...

"Marta je sređivala, ja sam samo donosio pare"

Mile je sagradio luksuznu vilu na Avali, a kako kaže, od sutra će uživati u novom porodičnom domu.

Sutra idem na Avalu, tamo je sve spremno. Marta se bavila kućom tamo. Ona i naš prijatelj su dve godine oko toga... Ja sam samo donosio pare. Kuća je velika, prostorna, zaslužio sam to da imam. Ja ću tamo najviše da uživam, ako Bog da sve ću manje raditi od sledeće godine, smanjiću posao, nema potrebe da idem po nekim rupama, nema potrebe za tim. I Marta i ja ćemo uživati.