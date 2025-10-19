Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Dabić danas ima veliki razlog za slavlje, a radosne vesti podelila je na društvenim mrežama.

Naime, nakon gala proslave rođendana koja je napravljena u vili sa bazenom, pevačica opet organizuje slavlje, budući da se njena sestra Gordana porodila i na svet donela zdravog dečaka.

Porođaj je protekao u najboljem redu, a majka i beba se osećaju dobro.

Ponosna tetka Aleksandra nije krila emocije, te je vest podelila odmah sa svojim pratiocima na društvenoj mreži “Instagram”.

- Postala sam tetka! Goca se porodila! Čestitam - kratko je napisala Dabićeva.

Iako još uvek nije otkriveno ime bebe, kako saznajemo, roditelji su već odabrali ime koje nosi posebno značenje za celu porodicu.

Privatni život krije od očiju javnosti

Podsećamo, Aleksandra Dabić je poznata po tome što svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, ali ovakve lepe vesti ipak rado podeli sa svojim fanovima. O njenom rođendanu koji je bio u vili sa bazenom i danas se priča, te je ponosna na ljude koje je okupila oko sebe.