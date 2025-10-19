Slušaj vest

Ako do sada niste imali prilike da vidite Nenada Kneževića Kneza kako deli savete kako se šarmiraju žene , evo prilike. Njegov spot za novu pesmu "Finale" govori o jednom takvom pokušaju.

- Čini mi se da su nekad momci imali više petlje da prilaze djevojkama. Smišljali su načine, pokušavali biti originalni. To tkz. kočenje ili šepurenje u hodu je nosilo svoju draž i uglavnom imalo efekta. Koliko vidim, danas je to sve virtuelno, površno, beskrvno. Bila mi je želja da za ovu plesnu, a duhovitu numeru snimim zabavan spot koji će unijeti malo vedrine u naše živote - istakao je Knez.

Foto: Printscrean

Spot za numeru "Finale" je režirao Zoran Marković Zonjo (The books of knjige), dok je Knez autor muzike za ovu pesmu.

Za tekst su se pobrinuli njegovi stalni saradnici Ljubo i Zlatko Jovović kao i Sergej Ćetković.

Ono što svi sa nestrpljenjem očekuju je veliki koncert Nenada Kneževića Knez-a u Sava Centru 4. decembra gdje će obeležiti 33 godine muzičke karijere.

Publika može da očekuje retrospektivu njegovih najvećih hitova, emotivne trenutke i specijalna iznenađenja, uz brojne Knezove prijatelje i kolege koji će mu se pridružiti na bini. Ovo će biti veče puno nostalgije, dobre muzike i nezaboravnih uspomena.