Pevačica Goga Sekulić svojevremeno je podnela tužbu protiv Plejboj izdanja u Srbiji, jer je na naslovnoj strani magazina objavljena fotografija devojke uz natpis „Goga Sekulić gola i opasna - bolja od Cece“

Sve se desilo 2004. godine, a devojka koja se nalazila na naslovnoj strani magazina je predstavljena kao Goga, iako to nije bila ona.

- To nikada neću zaboraviti, ostala sam bez glasa kada sam to videla. Zove me jedan drug i kaže: "Gordana...", a kad mi kažu Gordana, ja znam da nešto nije u redu. Otišla sam da vidim bilbord, koji se nalazio na Brankovom mostu. Na njemu je bila neka polugola devojka, a naslov je glasio: "Goga Sekulić gola i opasnija od Cece". Pomislih, šta je sad ovo? - započela je Goga.

"Plejboj je tada izgubio licencu u Srbiji i Crnoj Gori"

- Otišla sam i kupila Plejboj, zvala sam prijatelja i rekla mu: "Šta da radim, ubiće me tata?!" Išla sam sa roditeljima na suđenje. Na sudu sam ih dobila, a Plejboj je tada izgubio licencu u Srbiji i Crnoj Gori. Tada su mediji pitali Željka Joksimovića da li sam to ja, a on je rekao da nije video, ali da misli da se ja nikada tako ne bih slikala. Tada sam se i sa Karleušom zakačila, jer je rekla: "Ne, to nije Goga, ona je bolja riba od nje" tada je krenuo estradni rat između nas dve - govorila je Sekulićeva za domaće medije.

