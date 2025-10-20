Slušaj vest

Jelena Karleuša gostovala je u podkastu Lune Đogani, gde je otvoreno govorila o ljubavi, vezama i pikanterijama iz privatnog života.

Tokom jedne igrice Luna joj je postavila pitanje da li je ikada prevarila nekog muškarca, a njen odgovor ostavio je sve bez teksta.

- Prevarila sam svakog partnera. Svakog. Volela sam svakog od njih, ali i sve one sa kojima sam ih prevarila. Ti sa kojima bih prevarila, postajali su moji novi partneri. Moje srce je kao autobus - za svakog ko uđe ima mesta (smeh) - izjavila je JK, pa dodala:

- Doživela sam od muškaraca mnogo razočaranja i najbrutalnijeg ubijanja mojih emocija, do te mere da sam poželela da ih prevarim, ostavim i budem sa nekim drugim. Nikada nisam prevarila muškarca dok je sve bilo super, ali muškarac je morao da mi učini mnogo zla i da me mnogo povredi. Ja sam mnoge partnere varala iz povređenosti, da pokažem da mogu i da na neki način - kaznim - priznala je Jelena u podkastu "Bunker".

Podsetimo, pevačica se tokom razgovora prisetila i jedne anegdote stare dve decenije, kada joj je poruku poslao kolega Saša Matić.

- Veče se nastavlja, završila sam jelo i stiže mi poruka… ali ne od Tonija Cetinskog. Poruka je bila od našeg dragog druga Saše Matića, koji mi je napisao: “Prelepa si večeras”. On se stvarno nije šalio. Saša tvrdi da on dobro zna kad je dobra riba pored njega - ispričala je Karleuša.

