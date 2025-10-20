ĆERKE NATAŠE BEKVALAC I ZDRAVKA ČOLIĆA U NOĆNOM PROVODU: Devojke se potpuno opustile - pršte poljupci i zagrljaji (FOTO)
Hana Ikodinović, ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Dače Ikodinovića, podelila je na Instagramu da je bila u provodu sa Larom Čolić, mlađom ćerkom Zdravka Čolića. Lara i Hana se dugo druže, te ovo nije prvi put da njihovi zajednički momenti dođu do javnosti.
Njih dve su se grlile i ljubile, a Natašina ćerka je objavu ispratila emotikonima srca.
Hana studira u Španiji
Hana se preselila u Španiju zbog studiranja. Iako je upisala psihologiju, predomislila se i prešla je, kako je otkrila njena majka Nataša Bekvalac, studira marketing.
- U startu smo došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada radimo na promeni da ipak studira marketing - rekla je Bekvalčeva i otkrila da je uticala ne njene želje:
- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih ubuduće da puno vremena tamo provodimo zajedno.
Čola očekivao od ćerki više
Zdravko Čolić je, podsetimo, u razgovoru sa makedonskim medijima izneo detalje o ćerkama o kojima dosad nije pričao javno.
Lara i Zdravko Čolić
- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".