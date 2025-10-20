Slušaj vest

Hana Ikodinović, ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Dače Ikodinovića, podelila je na Instagramu da je bila u provodu sa Larom Čolić, mlađom ćerkom Zdravka Čolića. Lara i Hana se dugo druže, te ovo nije prvi put da njihovi zajednički momenti dođu do javnosti. 

Njih dve su se grlile i ljubile, a Natašina ćerka je objavu ispratila emotikonima srca.

Hana Ikodinović
Hana Ikodinović i Lara Čolić u provodu Foto: Printscreen/Instagram

 Hana studira u Španiji

Hana se preselila u Španiju zbog studiranja. Iako je upisala psihologiju, predomislila se i prešla je, kako je otkrila njena majka Nataša Bekvalac, studira marketing. 

- U startu smo došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada radimo na promeni da ipak studira marketing - rekla je Bekvalčeva i otkrila da je uticala ne njene želje:

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih ubuduće da puno vremena tamo provodimo zajedno.

Čola očekivao od ćerki više


Zdravko Čolić je, podsetimo, u razgovoru sa makedonskim medijima izneo detalje o ćerkama o kojima dosad nije pričao javno.

Lara i Zdravko Čolić
- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".

Ne propustiteStarsSVE OČI UPRTE U ĆERKE ZDRAVKA ČOLIĆA I NATAŠE BEKVALAC! Lara i Hana izašle u provod, ne zna se koja je lepša!
WhatsApp Image 2025-02-17 at 19.47.08_5ca1fe0f.jpg
StarsČOLINA MLAĐA ĆERKA LARA PROSLAVILA 17. ROĐENDAN! Blistala u crvenoj suknji sa dubokim šlicem, a pažnju je privukao TOPIĆ!
cola-dragan-kadic.jpg
StarsNE ZNA SE KOJA JE LEPŠA: Ćerke Nataše Bekvalac i Zdravka Čolića zajedno u provodu u Crnoj Gori! VIDEO ZAPALIO MREŽE (VIDEO)
kurir-templejt-pravi-1.00-00-00-00.still014.jpg
StarsHANA IKODINOVIĆ OBJAVILA FOTOGRAFIJU OCA U jeku razvoda Dače i Maje Ognjenović, njegova ćerka mu se obratila bitnim povodom! (FOTO)
danilo-foto-dragana-udovicic-dragana-udovicic copy.jpg