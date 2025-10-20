Slušaj vest

Hana Ikodinović, ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Dače Ikodinovića, podelila je na Instagramu da je bila u provodu sa Larom Čolić, mlađom ćerkom Zdravka Čolića. Lara i Hana se dugo druže, te ovo nije prvi put da njihovi zajednički momenti dođu do javnosti.

Njih dve su se grlile i ljubile, a Natašina ćerka je objavu ispratila emotikonima srca.

Hana Ikodinović i Lara Čolić u provodu Foto: Printscreen/Instagram

Hana studira u Španiji

Hana se preselila u Španiju zbog studiranja. Iako je upisala psihologiju, predomislila se i prešla je, kako je otkrila njena majka Nataša Bekvalac, studira marketing.

- U startu smo došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada radimo na promeni da ipak studira marketing - rekla je Bekvalčeva i otkrila da je uticala ne njene želje:

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih ubuduće da puno vremena tamo provodimo zajedno.

Čola očekivao od ćerki više



Zdravko Čolić je, podsetimo, u razgovoru sa makedonskim medijima izneo detalje o ćerkama o kojima dosad nije pričao javno.