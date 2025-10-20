"ŠOKIRANA SAM VAN SEBE SAM I NE MOGU DA PREĆUTIM" Milica Dabović se javno umešala u odnos Stanije i Asmina: Svaka ti čast s kim si bila
Do skorašnji dečko starlete Stanije Dobrojević trenutno se nalazi u rijalitiju "Elita 9", a svojim postupcima i izjavama svakodnevno je na meti komentara. Naime, Asmin je nedavno javno raskinuo sa Stanijom Dobrojević, a ona se nakon toga više puta oglašavala ističući da mu je rekla da je mogao da bira da li će u rijaliti ući kao slobodan čovek, međutim on je to odbio.
Osim toga, Asmin je bio prisan i sa Minom Vrbaški, kao i sa starletom Majom Marinković, što je Staniju šokiralo, a sada se i bivša košarkašica Milica Dabović oglasila i osula paljbu po Durdžiću, jer joj je, kako kaže, zasmetalo omalovažavanje žena.
- Mislila sam da mogu pećutati ovo, ali na žalost ne mogu... Alibaba koji psuje nečije dete ovoliko. I ovako se ponaša prema ženama, vređa ih i omalovažava. Ja sam šokirana, van sebe sam. Ja ne verujem da iko ovo dozvoljava. Jovana svaka tebi čast, ja bih mu smrdljivu dušu ičšupala! Nego smrdo se pokazao...a tebi Stanija svaka čast s kim si ti bila - napisala je Milica Dabović na svom profilu na Instagramu.
"Asmin misli da se napolju ništa ne vidi..."
Podsetimo, Stanija je putem Instagrama napisala kako se oseća zbog Asminovog ponašanja sa drugim ženama:
- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja.
- Prvo je krenulo sa bliskim druženjem sa Minom - iako sam preko toga prešla jer može da se druži sa kim hoće. Ali ovo sad, pikiranje Maje i šaputanja kao da misli da se napolju ništa ne vidi? Zna kroz šta sam prošla ranije sa Majom i on sad svesno ide tim putem? Zbog čega, ako mi to ne prija i to ne tolerišem? Podsetiću vas, poslala sam ga da reši odnos sa bivšom isključivo zato što imaju dete. Da nema dete s njom, odavno bi bio precrtan. A on je izgleda otišao da... "brani našu ljubav"?! Neću da dramatizujem, ali žuti karton! Pratim dalje pa ću videti kako da reagujem ako ova rijaliti igra pređe granicu, dostojanstva, poverenja i poštovanja. Toliko za sad - pisala je ona.