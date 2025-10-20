Slušaj vest

Do skorašnji dečko starlete Stanije Dobrojević trenutno se nalazi u rijalitiju "Elita 9", a svojim postupcima i izjavama svakodnevno je na meti komentara. Naime, Asmin je nedavno javno raskinuo sa Stanijom Dobrojević, a ona se nakon toga više puta oglašavala ističući da mu je rekla da je mogao da bira da li će u rijaliti ući kao slobodan čovek, međutim on je to odbio.

Osim toga, Asmin je bio prisan i sa Minom Vrbaški, kao i sa starletom Majom Marinković, što je Staniju šokiralo, a sada se i bivša košarkašica Milica Dabović oglasila i osula paljbu po Durdžiću, jer joj je, kako kaže, zasmetalo omalovažavanje žena.

Milica Dabović komentarisala Alibabu Foto: Pritnscreen/Instagram

- Mislila sam da mogu pećutati ovo, ali na žalost ne mogu... Alibaba koji psuje nečije dete ovoliko. I ovako se ponaša prema ženama, vređa ih i omalovažava. Ja sam šokirana, van sebe sam. Ja ne verujem da iko ovo dozvoljava. Jovana svaka tebi čast, ja bih mu smrdljivu dušu ičšupala! Nego smrdo se pokazao...a tebi Stanija svaka čast s kim si ti bila - napisala je Milica Dabović na svom profilu na Instagramu.

"Asmin misli da se napolju ništa ne vidi..."

Podsetimo, Stanija je putem Instagrama napisala kako se oseća zbog Asminovog ponašanja sa drugim ženama:

- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja.