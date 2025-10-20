Slušaj vest

Nives Zeljković, poznatija kao Nives Celzijus, jedna od najatraktivnijih Hrvatica,a nedavno je pričala o tome kako njeni koreni vuku iz Srbije. Sada je posetila i selo Lovćenac gde su joj živeli baba i deda. Nives Celzijus vidno je bila uzbuđena što će opet doći u Vojvodinu, u selu gde joj se bude najlepše uspomene na detinjstvo.

- Ovo je moje najdraže mesto na svetu nakon Zagreba. Tu sam provodila najlepše leto u detinjstvu sa mojim babom i dedom. Mi deca smo tu naučili da se radujemo malim stvarima kao recimo da idem sa bakom na pijacu da prodam domaće voće i povrće ili kada deda napravi užinu pa na puter kiflu namaže krem - rekla je ona.

Nives Celzijus posetila Lovćenac Foto: Pritnscreen/Instagram

"Nisam promenila prezime"

Mnogo se spekulisalo da je Nives uzela prezime od svog supruga kako bi "zavarala trag" odakle je. Ona sada demantuje sve te tvrdnje.

- Moj Lovćenac… Pisalo se kako sam promenila prezime u Celzius jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam menjala prezime baš u čast mog deda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške naslednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Nisam se rodila u Lovćencu. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda su u nekom trenutku života odselili u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam.

Nives Celzijus posetila Lovćenac Foto: Pritnscreen/Instagram

Cela familija mi je u Srbiji

Podsetimo, Nives je nedavno govorila o svom poreklu.

- Pa dobro, ja pričam hrvatski, bez obzira što poreklom ja jesam Srpkinja i moja cela familija je u Srbiji. Nekako generalno kad dođem i kad malo više vremena boravim tamo, prebacim na srpski - rekla je ona, pa evocirala uspomene iz detinjstva.

- Kada sam bila klinka, sva deca su volela ići na more, ali ja sam više volela biti kod babe i dede u Lovćenu. To je selo u Vojvodini. Neke najlepše trenutke iz mog detinjstva i života pamtim odatle - priznala je Nives za Hype TV.

Lovćenac naseljen Srbima iz Crne Gore

Lovćenac je naselje je u Srbiji, u opštini Mali Iđoš, u Severnobačkom okrugu. Prema popisu iz 2022. ima 2585 stanovnika (prema popisu iz 2011. bilo je 3.161 stanovnika).

Naziv mesta

Prvobitno mesto se zvalo Sekić, ali posle Drugog svetskog rata doseljenici iz Crne Gore su promenili ime mesta u Lovćenac. Originalno ime mesta je bilo Segheđ, ali i mađarska populacija je koristila popularniju srpsku verziju Sekić i iskvarenu verziju Sikić koju su koristili Nemci. Sekić se prvi put spominje 1476. godine i bilo je naseljeno Srbima. Nemci su se doselili 1786. godine i to sa raznih strana i to je bila grupa poznata pod imenom Dunavske Švabe.