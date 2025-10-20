Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda u prethodnom periodu postli su gotovo nerazdvojni, te mnogi komentarišu da se između njih osećaju varnice

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Prethodne noći oni su delili krevet u hotelu, a tom prilikom Janjuš je detaljno opisao kako Kačavenda održava higijenu.

- Opet mažeš to? Nemoj se zaj*bavati, ozbiljno ti kažem.. Mazala si pet krema i sad mažeš ruke. Oj sve me ovuda steže. Stavila si bodi losion, naprskala si parfem, parfem za p**ku i ovaj parfem za jastučnice i posteljinu. I kosu prskaš. Nemoj zaj**avati, šlogiraću se - govorio je Janjuš, dok se Kačavenda sve vreme smeškala.

Janjuš o odnosu sa Milenom

Janjušević je nedavno progovorio o odnosu sa Kačavendom.

- Ako sve to bude kako treba napolju ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo, ako se ne posvađamo. Ništa od toga u rijalitiju. Mi ovako jedno drugome prijamo. Pošto smo sad ovde zajedno voleo bih da javno obećamo ako nešto bude da mi ne ljubomoriše oko nekih riba - govorio je Janjuš.