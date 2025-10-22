Slušaj vest

Bivša partnerka Petra Graše, Danijela Martinović već duže vreme uživa u ljubavi s policijskim inspektorom Josipom Plavićem, u koga se zaljubila nakon što mu je bio dodeljen njen slučaj koji je imala s krađom identiteta.

Golupčići su u međuvremenu počeli i da žive zajedno, pa se tako polovinom prošle godine, pevačica i preduzetnica preselila iz stana iz zagrebačkog naselja Bundek u kuću u Štakorovec blizu Dugog Sela, koji se nalazi na oko 20-ak minuta vožnje od Zagreba.

Kako piše hrvatski Imperijal, u pitanju je luksuzna nekretnina od čak 1.269 metara kvadratnih. Od toga je izgrađeno zemljište površine 124 ara, dvorište površine 1.051 kvadrata, dok je sama kuća površine 94 kvadrata. Ono što je posebno zanimljivo je da je Josip ovu vrednu porodičnu nekretninu u Štakorovcu prepisao upravo svojoj partnerki Danijeli. Kako se može videti iz ugovora, on je njoj ovu nekretninu poklonio, a iako je uobičajeno da partneri u ovakvim slučajevima zadrže pravo doživotnog korišćenja (izdržavanja), to ovde nije slučaj. Josip se odrekao tog prava u korist pevačice i tako zakonski ostao bez krova nad glavom.

Na adresi gde njih dvoje sada žive, ujedno se nalazi i popularni paintball zabavni park, koji posetiocima nudi razna adrenalinska uzbuđenja poput gađanja iz raznih dozvoljenih vrsta oružja. Upravo na ovom mestu, Danijela je održala i promociju svoje knjige "Tuširanje duše".

Inače, Plavić je u međuvremenu, pre oko godinu dana napustio policiju i vratio se staroj ljubavi - muzici. On sad svira s bendom koji se zove "Iznad zakona".

Podsetimo, Danijela i Josip su se upoznali kada je pevačicina advokatica 2023. podnela prijavu za krađu identiteta preko interneta.

- Iako je razgovor bio služben, a situacija u kojoj sam se našla meni potpuno nepoznata, odisao je staloženošću i mirom. Na samom kraju razgovora, umesto "doviđenja", rekao mi je: "Neka vas prati osmeh." Odmah sam znala da je reč o posebnoj osobi. Josip je čvrsto usidren, kod njega nema tenzija, uvek pronađe način i svemu pristupa temeljno. Josip i ja smo više od lepog para. Ali po pitanju privatnog života nisam baš vična pričanju, ali zaista sam izuzetno srećna - navela je ona, pa dodala:

