Monika Horvat ostala je upamćena kao neko ko se žalio nakon rijaliti programa "Zadruga" da joj za 10 meseci nije bio isplaćen nijedan honorar, dok je iz produkcije stigao odgovor da je sav novac izgubila zbog kazni.

Napustila zemlju nakon rijalitija

Monika je nakon toga prvo otišla u Dubai, ali posle samo nekoliko meseci odlučila je da ode u Sjedinjene Američke Države, a nakon toga vratila se u svoj rodni grad.

Monika Horvat Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić

U jednom momentu Monika je poželela da svojim pratiocima pokaže gde živi pa je uslikala svaki deo spoljašnog izgleda svoje kući, ali i unutrašnjost njene vile.

Viletina kao hotel sa 5 zvezdica

Njena luksuzna vila izgleda kao hoteli sa pet zvezdica. Poseduje prostrani balkon s pogledom na more, dok je unutrašnjost sređena od najfinijeg nameštaja.

Pogeldajte kako izgleda vila Monike Horvat Foto: Printscreen

Podsetimo, Monika je diplomirala stomatologiju, a kako nije želela da živi i studira na račun roditelja ona je radila u Nemačkoj na ergeli konja.

matora.jpg
monika.jpg
dorotea01-news1-damir-dervisagic.jpg
mo-horvat-221272565-341502500805789-48135297819901760-n-1.jpg

