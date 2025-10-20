Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić priznao je da se s Majom Marinković igrao samo kako bi joj dokazao da nikada neće biti Stanija.

Iako su od početka "Elite 9" delovali vrlo blisko, pa su mnogi nagađali da bi Asmin mogao popustiti pred Majinim šarmom i prevariti Staniju, sve je kulminiralo javnim sukobom pre nekoliko dana. Maja je tada tvrdila da nije ona ta koja se nabacivala Asminu, već da je situacija bila potpuno obrnuta.

Sada je Durdžić u razgovoru s Darkom Tanasijevićem dobio priliku da iznese svoju stranu priče i objasni odnos s Majom..

Asmin i Kačavenda svađa Foto: Printskrin

- Ja sam se poigrao s njom i nikad ne bih bio s njom jer imam devojku koju volim. Ona je meni prva slala tajne znakove i signale, preko Dače ljubomorisala i dolazila kod mene. Hteo sam da joj dokažem da će biti kako ja kažem, nadam se da mi to Stanija nije zamerila - rekao je Asmin.

Na konstataciju voditelja da Maja priča kako je ona njega odjavila Durdžić kaže da je gledao na nju kao na drugaricu.

- Ja sam nju gledao kao drugaricu koja je branila mene i Staniju, normalno je da ako nas petoro jede meso da će onda i Maja jesti. Meni svaki dan žene prave palačinke ovde i uživam. Problem je što ja kad sam ljubazan, žene to shvate na drugačiji način. Ja sam pre dve godine bio u najvećem kanalu i bio sam najgori, najružniji i tako dalje i baš zato sam sada želeo sebe da pokažem u najboljem izdanju kako sam šarmantan. Pokazao sam im, a sada se opet povlačim - rekao je on.

Prema njegovim rečima, bio je ljubazan prema Maji jer je Stanijina drugarica, a ona je to pogrešno protumačila jer se zaljubila u njega.

Foto: Peintscreen Instagram

- Kada su Uroš i Miljana provalili da je ona u mene zaljubljena, ja sam nju tu branio i njoj je posle smetalo što šetam sa drugim devojkama. Često se pitam kako Stanija na sve to gleda, ali ja nisam prešao granicu jer ni sa kim se nisam ljubio, grlio i legao u krevet. Sada se povlačim, ali bilo mi je i smešno jer sam osetio da gaji neke simpatije. Vidim njeno ponašanje, namerno sam i ciljano rekao u radiju da sam se ja s njom sprdao da bih dobio njenu reakciju koja mi je bila dovoljna. To nikad ne bih rekao da ona nije slagala kod Drveta da je uhodim. Poslednjih dana opet traži moju reakciju, ali to mi nije više bitno kao što mi nije ni bilo već mi je bilo bitno da dokažem da ćemo ići mojim tempom, a ne njenim. Ona je meni udarila na ego kada je išla iza leđa meni da priča sa Matorom da ja nju muvam, a ja do tad nisam ni pomislio na nju - rekao je Asmin, pa dodao:

- Ja sam namerno spustio loptu u petak da bih opet pokazao njenu reakciju i to je istina. Udarila mi je na ego što je predstavljalo da je muvam i da bih ja Staniju prevario sa njom, kao da je ona neko i nešto. Ja se njima igram sa mozgovima, a mene i da je Stanija ostavila ne bi bio ni s jednom devojkom. Ukoliko me Stanija ostavi i izađem, vidim da je sama onda bih otišao da je molim za pomirenje, a ako vidim da je s nekim onda bih mu j*bao mater - zaključio je Asmin.

Stanija Dobrojević se javno obratila

Starleta Stanija Dobrojević ne može da veruje šta Asmin Durdžić, sa kojim je dugo bila u vezi, radi u rijalitiju "Elita 9".

- Svakom Asmin može da se dopadne, ja ne gledam kojoj se on dopada, nego šta on radi. On se izgubio posle par nedelja, on je izgubio kompas. Maja, Mina, pa onda završi sa onih pet što su ga češkale. Ja mu sve najbolje želim da ostvari sve što je zacrtao. Nisam očekivala sve ovako brzo, možda je ovo moja sloboda... On meni nije dao da dišem, da odem u Majami, kontrolisao me je gde sam i šta sam. Kad odem na jogu, slao je ljude da me prate. Ako je toliko ispravan bio, što je mene stalno proveravao? - rekla je Stanija u dahu.

- Meni je isto kad za nekom osobom trčiš i kad neku poljubiš. Njega nije briga za mene. Meni deluje kao da je kraj, ali da zvanično nismo odsvirali taj kraj. Po svemu što sad vidim, tako deluje. On je osoba koja je u stanju da ima nešto sa Majom i da kaže: ''Stanija, ljubavi moja, ovo radim da ti pokažem da ti ona nije drugarica'''. Ozbiljan je manipulator. Ja sam bila uverena da mi je bio veran, ako je ovo sad ovako ko zna šta će biti u narednom periodu - Rekla je Stanija.

