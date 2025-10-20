Slušaj vest

Pevačica, Viki Miljković je pre sedam meseci imala veliku porodičnu tragediju, kada joj je preminuo brat Vladica.

Viki, još uvek ne može da se pomiri sa njegoim gubitkom i sada je govorila o njegovoj bolesti i kroz šta je sve prošao.

-To je praznina koja će ostati do kraja života, moj brat je bio bolestan dugi niz godina. Nije voleo da se javno priča o tome, on je za tu bolest saznao 2011. godine, on nije hteo da prizna i nije želeo da prizna. Bio je mlad, poletan, vrhunski muzičar, jako vredan. On je uvek bio nasmejan, ljubazan, svakom da pomogne i da priđe, a kao harmonikaš, znaju kako je on svirao - rekla je Viki.

Ona je dodala da se stanje pogoršalo kada im je preminula majka.

- Ta bolest je napredovala i kada nam je mama umrla 2020. godine, bio je jako vezan za majku, nije bio oženjen i nije imao dece, tada je krenula njegova bolest da napreduje. Vladica je imao nemačke papire, nije želeo da se leči, nije želeo da napusti Niš. Kada je priznao sam sebi da je bolestan i da želi sebi da pomogne, tada je bilo kasno. Dosta se namučio i napatio. On je svirao sa Tašketom, svirao je sa mnom godinama, posle kada smo seli i doneli odluku da ne ide toliko često, da putuje i nosi težak instrument, to se desilo što se desilo. On je imao 46 godina, to je bol koju ću nositi do kraja života. Baš se namučio i prosto sam rekla: "Bože dragi, zašto se muči ovoliko", bilo mi je teško to da gledam. Dok je mama bila živa, nije bilo strašno, on je povremeno vukao nogu i sreća što ona to nikada nije videla. Moja mama je bila jako vezana za svoju decu, čitav život je posvetila deci - rekla je Viki gostujući u "Premijeri".

Kako sada navodi, Nermin je taj koji joj je popunio prazninu koju oseća gubitkom brata.

- Mi smo njega prihvatili kao člana porodice, ima divnu svoju porodicu. Kako da ne, oni su divni ljudi, mi odlazimo kod njih, oni kod nas. Oni su prepustili svoje dete nama, u smislu, da mi znamo kako sa njim. Meni je on popunio tu prazninu mog brata, kao da je dete mog brata, ja sam našla neki svoj model. Jako vaspitano i lepo dete. Druži se sa Andrejem, evo Taške i on su u Sarajevo, Nermin je bio gost Tanji Savić na koncertu - rekla je Viki.

Inače, Viki je rekla i kako je osedela preko noći nakon tragedije.

- Dugo sam razmišljala šta da uradim, da li da otkažem i ovaj vikend nastupe. Kada se sve to desilo moram da priznam da sam preko noći osedela, ali u bukvalnom smislu. Jako sam patila i jako mi je bilo teško, i sada mi je teško. Mom srcu i duši će uvek biti teško - iskrena je bila pevačica koja priznaje da je bila u velikoj nedoumici šta da radi.

