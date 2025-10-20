Slušaj vest

Lepa Brena, regionalna muzička zvezda koja je odavno postala kult bivše Jugoslavije, danas ima poseban povod za slavlje.

Divan dan

Naime, muzička zvezda danas puni 65. godina, iako to deluje potpuno nemoguće, jer vreme za nju izgleda kao da je stalo.

Kako piše Grand, Brena će svoj divan dan proslaviti u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Najpoznatija figura u istoriji balkanske muzike

Lepa Brena, rođena kao Fahreta Jahić, simbol je jugoslovenske muzičke scene i jedna od najpoznatijih figura u istoriji balkanske muzike. Rođena 20. oktobra 1960. godine u Tuzli, Brena je svoju karijeru započela osamdesetih godina kao članica benda “Slatki Greh”. Njena jedinstvena mešavina pop i folk zvuka, kasnije poznata kao turbo-folk, donela joj je ogromnu popularnost i status ikone. Sa preko 25 miliona prodatih albuma, Lepa Brena nije samo muzička zvezda, već i važan kulturni simbol, čija je karijera oblikovala muzički pejzaž bivše Jugoslavije.

Biografija

Odrasla je u skromnoj porodici u Brčkom, Bosna i Hercegovina, kao najmlađe dete Abida Jahića i Ifete Smajlović. Njena porodica je imala muslimanske korene, a roditelji su poreklom iz okoline Srebrenika. Brena je odrasla sa sestrom Faketom i bratom Farukom, u atmosferi koja je negovala ljubav prema muzici i tradiciji.

Od malih nogu, Fahreta je pokazivala interesovanje za muziku. Njen prvi javni nastup bio je u petom razredu osnovne škole, na lokalnom festivalu, gde je izvela pesmu Kemala Montena “Sviraj mi o njoj”. Ovaj događaj je bio presudan u njenom odlučivanju da se posveti muzičkoj karijeri. Tokom srednjoškolskih dana, redovno je nastupala na plesnim zabavama u Brčkom, gde je sticala prva iskustva na sceni.

Slatki greh

Sa “Slatkim Grehom”, Lepa Brena je brzo stekla popularnost, zahvaljujući energičnim nastupima i jedinstvenom glasu. Njihov prvi album “Čačak, Čačak”, objavljen 1982. godine, bio je pravi hit, postavljajući Brenu na muzičku mapu Jugoslavije. Ovaj album je bio samo početak uspešne saradnje sa bendom, koja će je učiniti jednom od najvećih zvezda jugoslovenske muzičke scene. Njeni rani dani u “Slatkom Grehu” bili su ključni u oblikovanju njenog muzičkog stila i imidža koji će je pratiti kroz celu karijeru.

Brenina sposobnost da kombinuje tradicionalne folk elemente sa modernim pop zvukom dovela je do stvaranja novog muzičkog žanra poznatog kao turbo-folk. Ovaj žanr je bio revolucionaran za jugoslovensku muziku, kombinujući tradicionalne melodije sa modernim ritmovima i aranžmanima, čime je privukao široku publiku. Turbo-folk je postao sinonim za novu, urbanu kulturu koja je prevazilazila tradicionalne muzičke granice.

Tokom 1980-ih, Brena i “Slatki Greh” nastavili su sa izdavanjem uspešnih albuma, uključujući “Bato, Bato” (1984) i “Hajde da se volimo” (1987), koji su sadržali brojne hitove. Njihova popularnost se proširila izvan granica Jugoslavije, a koncerti su privlačili hiljade fanova. Brena je postala ne samo muzička zvezda, već i kulturni fenomen, čija je popularnost premašivala granice muzičke industrije.

Pomerila granice

Njen uticaj na jugoslovensku muziku bio je ogroman. Brena je postavila nove standarde u produkciji, marketingu i vizuelnom predstavljanju muzičkih izdanja. Njeni muzički spotovi, kostimi i scenski nastupi postali su referentna tačka za mnoge buduće izvođače. Lepa Brena nije samo dominirala muzičkim listama, već je i aktivno učestvovala u oblikovanju muzičkog ukusa generacija.

Pored muzičke karijere, Lepa Brena je ostvarila značajan uspeh i u filmskoj industriji, posebno kroz serijal filmova “Hajde da se volimo”. Ovi filmovi, koji su kombinovali muziku, humor i romantičnu priču, postali su kultni u bivšoj Jugoslaviji i dodatno proširili Breninu popularnost.

