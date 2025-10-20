Slušaj vest

Legenda folk muzike Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra, ali o njemu se i dalje svakoga dana priča, pre svega, kao o velikom čoveku. Samo reči hvale za pokojnog pevača ima i dr Vlado Đajić, direktor UKC Republike Srpske, koji je ispričao kako mu je spasao život pre devet godina, ali i o tome koliko su bili veliki prijatelji. Bešlićev doktor je otkrio detalje njihovog poznanstva. Kako je istakao, lek za Halidovu bolest je tražio svuda po svetu, od Rusije do Amerike, ali nije uspeo da ga pronađe. Međutim, kako je naglasio, srećan je što je mogao da mu produži devet godina života.

Dr Vlado Đajić oprostio se od pevača Halida Bešlića zajedničkom fotografijom Foto: Pritnscreen/Facebook

Produžio mu život devet godina

– Uspeo sam pravovremenom dijagnozom da otkrijem veliko suženje najbitnijeg krvnog suda u Halidovom vratu jer, da nisam, to bi ga dovelo do teškog moždanog udara s nesagledivim posledicama. Spasavanje života za mene nije samo posao, to je moja dužnost, moj poziv i najdublji izraz ljudskosti. Tako sam Halidu produžio život. A on, kao i svi veliki ljudi, o sebi je najviše rekao skromnošću, dobrotom i humanim odnosom prema ljudima. Ono po čemu je bio poseban jeste to što nije pravio razliku između bogatih i siromašnih, pevao je isto i za pet i za 20.000 ljudi – istakao je dr Đajić za Srpski telegraf.

Ovaj lekar je bio i veliki Bešlićev prijatelj. Posetio ga je u sarajevskoj bolnici kada je ležao na onkologiji. Tada mu je odneo „Drvo života“, koje su napravila deca s posebnim potrebama iz jednog banjalučkog centra koji je Halid pomagao. Svi su se nadali, pa i doktor, da će Bešlić pobediti tešku bolest jer je u to i sam verovao i bio pozitivan do samog kraja. A onda se čula najgora vest. Halid je umro. Tugovali su svi, cela bivša Juga...

Tugovao je i Halidov doktor, koji se emotivnim rečima oprostio od prijatelja, navodeći da je otišao tiho, ali da je ostavio beskrajno mnogo emocija, sećanja i pesmama koje će zauvek živeti.

Dr Vlado Đajić oprostio se na Fejsbuku od Halida Bešlića Foto: Printscreen/Facebook



– Tvoja dobrota, tvoj osmeh i tvoj glas utkani su u duše svih nas koji smo te poznavali i voleli. Beskrajno sam srećan što sam imao čast da ti pre devet godina spasem život i što sam te nedavno mogao posetiti u bolnici, provesti s tobom nekoliko sati u smehu, razgovoru i sećanjima – naveo je Đajić opraštajući se od Halida.

On je istakao da je takođe sudbina htela da poslednji koncert održi upravo u Banjaluci.

– Voleo bih da si zapevao refren jedine pesme koju sam napisao – „Ljubav pored Vrbasa“. Verujem da će neko u budućnosti otpevati celu tu pesmu, kao simbol ljubavi prema gradu, ljudima i životu, baš onako kako si ti znao da preneseš emociju svakom rečju i notom. Počivaj u miru, Halide... Tvoja pesma i dobrota će živeti večno – napisao je Đajić na Instagramu.