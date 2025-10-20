Slušaj vest

Ana Jovanović, koja je ostala upamćena kao učesnica Zadruge koja je nizala skandale, sada se udaje za Nikolu, sa kojim ima i dete. Ana kaže da ne bira koliko šta košta, jer je to dan kada mora da joj bude sve savršeno. U isto vreme krstiće i ćerku Niu.

- Budžet za svadbu nam je sada troduplo veći, svidela mi se venčanica koju sam htela da iznajmim, zatim sam videla neku drugu koju sam na kraju kupila. Ne želim da se nakon moje svadbe neko pojavi u istoj venčanici. Jeste nekako skupo, ali to je naš dan - rekla je ona.

- Pravimo i svadbu i krštenje i hoću da taj dan imam najlepšu venčanicu, najbolju kosu, šminku... sve da ide po protokolu. Ne mislim da je to bacanje para, to je naš dan i hoću da sve bude glamurozno i luksuzno. Ne žalim, košta, ali koliko košta nek košta. Bitno da je sve to lepo i kvalitetno - rekla je Ana.

"Ne smeta mi što nosi nanogicu"

Podsetimo, njen partner Nikola je trenutno na izdržavanju kućnog zatvora, pa tako nosi nanogicu.

- Ne smeta mi. To su sve gluposti iz mladosti koje ga sada stižu, ali to mora da se završi da bismo mogli ubuduće najnormalnije da putujemo.

Nikola kaže da se kaje i da su to njegovi gresi prošlosti.

- Skroz sam se promenio i smirio, ranije sam pravio gluposti, sada sam okrenut porodici i ženi. Nosio sam nanogicu šest meseci, ali imam još godinu dana - rekao je on za "Hajp".