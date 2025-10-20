Slušaj vest

Branka Sovrlić opisala je neverovatnu situaciju koja joj se desila kada je konzumirala čia semenke. Mediji su pitali pevačicu šta voli da sprema kod kuće i da li uopšte sprema, a Branka je osim što je govorila šta voli da sprema, prisetila se i situacije koja se nedavno desila.

Konzumirajući jednu od najzdravijih namirnica, pevačica je nakon toga završila u bolnici.

- I ako imam restoran vrlo često kuvam kod kuće - započela je Branka pa nastavila

- Savetujem svima da jedu ono što su nam i bake spremale i jele, a ne da izmišljamo vruću vodu. Ja sam nedavno završila u bolnici zbog čia semenki. Svi su znali da sam u bolnici ali nisu znali šta je razog. Jela sam ih tako, nisam ih potopila pa su mi se zelepile za creva. I eto, ne preporučujem nikom da to jede, ni slučajno!

Šta su čia semenke

Voda sa čia semenkama sve je popularniji napitak za kontrolu telesne težine, posebno za smanjenje masti na stomaku. Bogato vlaknima, proteinima i omega-3 masnim kiselinama, ovo seme podstiče sitost, reguliše šećer u krvi i bori se protiv upale.

Čia semenke (Salvia hispanica), nastaju od cvetne biljke iz vrste mente. Ime Chia dolazi od reči chian što znači uljevito. (pročitajte detalje nastanka na wikipedia)

Karakteristike: seme je uobičajeno malo i ovalnog oblika. Dijametralno su približne veličine od 1mm, neobične kombinacije boja braon, crne, sive i bele.