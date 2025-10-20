Slušaj vest

Zbog ogromnog interesovanja – zakazan i treći koncert u Sava Centru!

Kada ljubav ne stane u dva dana… Tony Cetinski zakazuje i treći uzastopni koncert u beogradskom Sava Centru, koji će se održati 30. novembra 2025. u 20 časova!

Nakon što su prethodna dva koncerta rasprodata u rekordnom roku, publika je još jednom pokazala koliko voli jednog od najpopularnijih muzičara regiona – pa je Tony odlučio da još jednom stane pred beogradsku publiku sa koncertom simboličnog naziva „Samo ljubav“.

U atmosferi koju samo on ume da stvori, Cetinski će ponovo ispuniti beogradsku dvoranu emocijom, energijom i hitovima koji su obeležili čitave generacije – od „23. prosinca“ i „Onaj ko te ljubi sretan je“ do „Blago onom tko te ima“.

Retko koji izvođač može da se pohvali tolikom ljubavlju publike i kontinuitetom uspeha. Cetinski već godinama puni najveće dvorane širom regiona, a svaki njegov nastup u Beogradu potvrđuje koliko je veza između njega i ovdašnje publike posebna i iskrena.

Ove jeseni, Sava Centar će ponovo disati u ritmu „Samo ljubavi“, uz atmosferu kakvu samo Tony ume da stvori.

Prošle godine, Tony je u novembru održao dva rasprodata koncerta u Sava Centru, a sada, po svemu sudeći, ljubav između njega i beogradske publike prerasta u tradiciju.

Ulaznice su u prodaji od danas, a sudeći po interesovanju – ljubav će ponovo ispuniti Sava Centar do poslednjeg mesta!