Unuka Dragane Mirković, koja je rođena danas, 20. oktobra, dobila je ime Ksenija, koje nosi jaku simboliku.

Žensko ime Ksenija spada u grupu starih hrišćanskih i kalendarskih imena. Ime Ksenija potiče od latinske reči "xenia" ili pak od imena "Xenia", odnosno od starogrčke reči "Euxene", sa značenjem prijemčiv, ljubazan, gostoljubiv, gostoprimljiv.

Značenje imena Ksenija

Ako pogledamo poreklo imena Ksenija, dolazimo do značenja: "ona koja je uvek ljubazna i draga"; "ona koja je gostoljubiva"; "osoba koja je prijateljski nastrojena"; "ona koja je dobar drug i veran prijatelj"; "ona koja je nežna"; "osoba koja je poštena i iskrena"; "koja svima daruje lepu reč i osmeh"; "devojka"; "devuška"; "nevina i naivna osoba".

Foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

Nadimci za devojčice sa imenom Ksenija

Najpoznatiji nadimci za ženske osobe sa ovim ličnim imenom su: Ksena, Sena, Senka, Ksendža, Ksenijica ili Senči. Ime Ksenija prisutno je kako u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Makedoniji, tako i u Grčkoj, Rusiji, Italiji, Gruziji, Bugarskoj, Češkoj, Belorusiji i Slovačkoj.

Istorija svedoči da su mnoge žene koje su nosile ime Ksenija pomerale granice.

Ponosna baka

Dragana Mirković slavi rođenje unuke Foto: Privatna Arhiva, Miomir Milić

Poznate dame

Tako je Ksenija Atanasijević bila prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu. Diplomirala je čistu filozofiju sa klasičnim jezicima, a 16. januara 1922. odbranila je doktorsku tezu “Brunovo učenje o najmanjem”. U vreme kad je doktorirala imala je svega 28 godina.

Ksenija Petrović Njegoš bila je crnogorska princeza, ćerka knjaza Nikole Petrovića Njegoša i prva žena u Crnoj Gori koja je vozila automobil. U znak sećanja na nju novi auto-put u Crnoj Gori nosi ime “Princeza Ksenija”.



