DECENIJSKO PRIJATELJSTVO DANAS DOBILO NOVU SIMBOLIKU: Dragana Mirković postala baka na dan kada je rođena Lepa Brena
Dragana Mirković postala je baka, 20.oktobra 2025. godine. Njen sin Marko sa suprugom Melani dobio je ćerku kojoj su dali ime Ksenija.
Ova radosna vest osim roditelja, najviše je obradovala i muzičku zvezdu Draganu Mirković, kao i ostale članove porodice.
Simbolika datuma
Na današnji dan, tačnije 20.oktobra pre 65 godina rodila se i muzička zvezda Lepa Brena, sa kojom je Dragana veliki prijatelj decenijama.
Opšte je poznato koliko su dve najveće muzičke zvezde oduvek bile bliske, pa su jedna o drugoj imale uvek najlepše reči. Njihovo prijateljstvo datira još iz vremena kada su krenule da osvajaju muzičku scenu, a svi pamte da je Dragana Mirković uhvatila bidermajer na Breninom venčanju s Bobom Živojinovićem.
Neraskidivo prijateljstvo
Dragana oduvek Brenu zove "Moja velika plava drugarica", dok je Brena, Mirkovićevu zvala "Moja mala crna drugarica". Osim dobrog kolegijalnog odnosa, dve muzičke zvezde su jako bliske i privatno.
Nekoliko puta imali smo i prilike da ih vidimo kako zajedno uživaju na luksuznnim destinacijama.
Stigla princeza
Porodjaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, a kako saznajemo, sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se oseća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocene na rođenju.
Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti — isključila je telefone i posvetila se porodici, želeći da ovaj poseban dan proživi u krugu najmilijih.
