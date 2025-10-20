Slušaj vest

Dragana Mirković postala je baka, 20.oktobra 2025. godine. Njen sin Marko sa suprugom Melani dobio je ćerku kojoj su dali ime Ksenija.

Ova radosna vest osim roditelja, najviše je obradovala i muzičku zvezdu Draganu Mirković, kao i ostale članove porodice.

Simbolika datuma

Na današnji dan, tačnije 20.oktobra pre 65 godina rodila se i muzička zvezda Lepa Brena, sa kojom je Dragana veliki prijatelj decenijama. 

Opšte je poznato koliko su dve najveće muzičke zvezde oduvek bile bliske, pa su jedna o drugoj imale uvek najlepše reči. Njihovo prijateljstvo datira još iz vremena kada su krenule da osvajaju muzičku scenu, a svi pamte da je Dragana Mirković uhvatila bidermajer na Breninom venčanju s Bobom Živojinovićem.

Dragana Mirković Foto: Privatna Arhiva

Neraskidivo prijateljstvo

Dragana oduvek Brenu zove "Moja velika plava drugarica", dok je Brena, Mirkovićevu zvala "Moja mala crna drugarica". Osim dobrog kolegijalnog odnosa, dve muzičke zvezde su jako bliske i privatno.

Nekoliko puta imali smo i prilike da ih vidimo kako zajedno uživaju na luksuznnim destinacijama. 

Lepa Brena Foto: Kurir Televizija

Stigla princeza

Porodjaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, a kako saznajemo, sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se oseća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocene na rođenju.

Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti — isključila je telefone i posvetila se porodici, želeći da ovaj poseban dan proživi u krugu najmilijih.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNAJLEPŠE VESTI U DOMU MUZIČKE ZVEZDE: Dragana Mirković postala baka – na svet stigla mala princeza!
Dragana Mirković
StarsDRAGANA MIRKOVIĆ PONOVO ODUŠEVILA! Puna hala u Vranju posle spektakla u Bugarskoj
Dragana Mirković oduševila u Vranju
Stars"JUŽNI VETAR" I DALJE DUVA! Ova petorka važi za najpopularniju grupu ikada, a državi su morali da daju čak 96% ZARADE!
juzni-vetar.jpg
Stars"PRE SAMO NEDELJU DANA SMO SE VIDELI" Dragana Mirković slomljena zbog Halidove smrti: Nedostaješ previše
Halid Bešlić Dragana Mirković 1.jpg