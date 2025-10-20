Slušaj vest

Ova radosna vest osim roditelja, najviše je obradovala i muzičku zvezdu Draganu Mirković, kao i ostale članove porodice.

Simbolika datuma

Na današnji dan, tačnije 20.oktobra pre 65 godina rodila se i muzička zvezda Lepa Brena, sa kojom je Dragana veliki prijatelj decenijama.

Opšte je poznato koliko su dve najveće muzičke zvezde oduvek bile bliske, pa su jedna o drugoj imale uvek najlepše reči. Njihovo prijateljstvo datira još iz vremena kada su krenule da osvajaju muzičku scenu, a svi pamte da je Dragana Mirković uhvatila bidermajer na Breninom venčanju s Bobom Živojinovićem.

1/3 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Privatna Arhiva

Neraskidivo prijateljstvo

Dragana oduvek Brenu zove "Moja velika plava drugarica", dok je Brena, Mirkovićevu zvala "Moja mala crna drugarica". Osim dobrog kolegijalnog odnosa, dve muzičke zvezde su jako bliske i privatno.

Nekoliko puta imali smo i prilike da ih vidimo kako zajedno uživaju na luksuznnim destinacijama.

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Kurir Televizija

Stigla princeza

Porodjaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, a kako saznajemo, sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se oseća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocene na rođenju.

Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti — isključila je telefone i posvetila se porodici, želeći da ovaj poseban dan proživi u krugu najmilijih.