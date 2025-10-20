Slušaj vest

Pevačica Sanja Vučić će menjati Daru Bubamaru u "Zvezdama Granda". Naime, Dara se nije pojavila na snimanju nove epizode muzičkog takmičanje, a na Košutnjak je stigla njena koleginica i to vidno raspoložena.

1/6 Vidi galeriju Sanja Vučić u Zvezdama Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sanja je za ovu priliku bila u crnom od glave do pete - crnoj haljini i sakou. Na licu je imala crne naočare za sunce, a stajling je uklopila sa crnom torbicom.

Dara uživa u Dubaiju

Dara Bubamara uzela je nekoliko dana slobodno, pa je odabrala Dubai kao destinaciju na kojoj će se odmoriti od svih poslovnih obaveza.

Dara Bubamara pohvalila se pre nekoliko dana da je otputovala u Emirate, a tom prilikom pokazala je i da putuje avionom, ali i da je dobila ogroman buket cveća.

Iako nije htela da navodi sa kim uživa u ovoj dalekoj zemlji, snimala se u kupaći kostim i onda se naslonila na mušku nogu.