DARA BUBAMARA NIJE DOŠLA NA SMINANJE ZVEZDA GRANDA: Odmah došlo do promene, evo ko je zamenjuje (FOTO)
Pevačica Sanja Vučić će menjati Daru Bubamaru u "Zvezdama Granda". Naime, Dara se nije pojavila na snimanju nove epizode muzičkog takmičanje, a na Košutnjak je stigla njena koleginica i to vidno raspoložena.
Sanja je za ovu priliku bila u crnom od glave do pete - crnoj haljini i sakou. Na licu je imala crne naočare za sunce, a stajling je uklopila sa crnom torbicom.
Dara uživa u Dubaiju
Dara Bubamara uzela je nekoliko dana slobodno, pa je odabrala Dubai kao destinaciju na kojoj će se odmoriti od svih poslovnih obaveza.
Dara Bubamara pohvalila se pre nekoliko dana da je otputovala u Emirate, a tom prilikom pokazala je i da putuje avionom, ali i da je dobila ogroman buket cveća.
Iako nije htela da navodi sa kim uživa u ovoj dalekoj zemlji, snimala se u kupaći kostim i onda se naslonila na mušku nogu.
kurir.rs/blic