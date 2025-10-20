Slušaj vest

Glumica Nataša Aksentijević prisetila se voditeljskog posla i emisije "Dnk" koja joj je obeležila karijeru.

Aksentijevićeva je javno priznala kome bi odradila dnk testiranje da može, a da je u pitanju javna ličnost sa estrade.

"Nije lepo da se priča"

- Miroslavu Iliću. To su kuluarske priče, a ja malo i verujem u to. Kažu da ima neku decu koja su njegova, a on kaže da nisu. To svi znamo, ali nije lepo da se priča. To sam čula, ne znam ništa, ali takva emisija bi sigurno bila gledana - zaključila je Nataša Aksentijević u emisiji kod Lune Đogani.

Miroslav Ilić o presudi

Mirjana Antonović nedavno je tvrdi da je sud u Beogradu presudio da je pevač Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina Antonovića. Tim povodom smo pozvali Miroslava Ilića koji nije bio preterano raspoložen da govori o ovoj temi.

- Nemam nikakav komentar i nikada neću imati na tu temu. Sve u vezi sa tim kontaktirajte Mirjanu - rekao je Miroslav Ilić povodom objave Antonovićeve da je zvanično potvrđeno da je Devin njegov sin.

Podsetimo, Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića, objavila je na društvenoj mreži Fejsbuk, da je doneta konačna presuda u dokazivanju očinstva njenog sina Devina Antonovića, kojom je potvrđeno da je Devin biološki sin pevača. Mirjana se zahvalila svima na podršci, mada nije pokazala presudu suda.

