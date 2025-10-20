Slušaj vest

Ana Sević danas proslavlja jubilarni 40. rođendan, a sada je stigla na snimanje "Zvezde Granda" u slavljeničkom raspoloženju.

Kako kaže, Ana nema neostvarenih želja, te je istakla da je dobila u životu sve što je poželela, a ovaj dan obeležiće se sa svojim najmilijima.

"Volim svoje rođendane"

"Osećam se divno! Volim svoje rođendane, iako sam uvek u fazonu kao "Dobro, nije bitno". Lepo je. Biće moji najdraži i najbliži ljudi, ljudi koji su stali u ovih 40 jubilarnih godina i koji su bili deo mog puta i zaista su mom srcu dragi", priča Ana i dodaje:

"Neostvarene želje i nemam. Imam one na globalnom nivou koje ne zavise od mene, ali ovako lične, ne. Neka sve bude ovako kako jeste, ne postoji ništa šta bih volela da imam. Sasvim sam zadovoljna sa onim što imam i sigurno da će se dešavati još lepih stvari u životu. Nisam željna ničega jer imam sve što mi treba. Imam zdravu porodicu, srećnu, supruga kojeg volim i koji mi je najveća podrška, moja deca... Ništa mi sem toga ne treba.

Sevićka će napravili rođendansku žurku, kao što je to radila i svake godine na ovaj dan.

"Hvala Bogu ima nas ovoliko i stalno nešto slavimo. Ja sam neko ko je uvek pravio žurke, ali baš onako velike. I jako sam volela to, uvek je moralo da bude nešto spektakularno i posebno! I tako ostalo sve ove godine . Ali u zadnjih par godina sam i malo umorna za organizaciju, sada su prioriteti dečiji rođendani", kaže Ana.

Pitali smo je i da li joj je suprug priredio rođendansko iznenađenje.

"Moj suprug ne može nikad da sačeka da iznenađenje bude kad je vreme. Ne može da sačeka povod i da poklon ranije".

"Valjda smo završili sa Darkovim udesima"

Na pitanje da li će Darko Lazić doći na rođendan i da li će u poslati vozača, budući da je nedavno imao i četvrtu saobraćajku, Ana je kroz smeh rekla:

"Darko ce doći na slavlje, ali javno kažem Kaća mora da vozi. Ali nema, valjda smo završili sa tim valjda. Neću da kažem dva puta", poručila je Ana.

