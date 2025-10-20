Slušaj vest

Rada Manojlović je pre nekoliko dana objavila novu pesmu "Na putu do Beča", koja je već zauzela 15. mesto na Jutjub trendingu.

Međutim, mnogi su u tekstu pesme videli političku konotaciju, zbog čega su na Iksu žestoko napali i izvređali pevačicu, koja im nije ostala dužna.

Rada Manojlović srećna u ljubavi Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić

"Svaki brat je mio, ma koje vere bio, pitaš odakle sam, made in Yugoslavia", sporne su reči ovog singla, koje su mnogima zasmetale, pa nisu birali reči kad su vređali Radu.

- Ne mešajte mi bre politiku s pesmom, aman, kad blage veze nema. Od svih profila na društvenim mrežama (Fejsbuk skoro 600.000, Tiktok 100.000 i na Jutjubu zasad skoro dva miliona pregleda), pa samo ovde ste se uhvatili politike i maltretirate me bukvalno. Šta vam to govori? Da li je do vas? Pesma je namenjena svima koji su rasuti po svetu, a koji su rođeni u bivšoj Jugi. Samo se dobro rimuje i dajte molim vas, oladite, stvarno preterujete. Klincima se sviđa koji izlaze po klubovima i koja su moja publika, koji takođe na sav glas pevaju "Ja sam Jugoslovenka", a nisu tad bili ni rođeni. Tako da, manite se ćorava posla i maltretiranja - napisala je Manojlovićeva.

Foto: Printscreen

Ovo Radino objašnjenje nije zadovoljilo njene pratioce, koji su istakli da je ova pesma van svakog nivoa i da njoj ne priliči da posle velikih hitova koje je imala u karijeri peva ovakve "tralala" pesmice, od kojih zarađuje pare od naših ljudi u dijaspori.

- A šta vam to znači uzimanje para od njih? Da li vi smatrate da ja treba da snimam pesme koje će se sviđati samo meni i koje ću pevati sebi u kupatilu? Ja sve radim pošteno. Pa kad se čuje sam tekst valjda se vidi da je namenski i kome je namenjen. A to što su pojedini navalili da mi drobe i sole pamet o Jugoslaviji i svemu (za koju ja i ne znam i ne pamtim i zabole me), to je boleština sopstvene vrste. Ali i sajber buling. Ma tolike nebuloze pišete da nisu vredne komentara. Da se čovek prekrsti i levom i desnom, tačno vidiš da bi ponovo ratovali, ali na tastaturi, naravno. A seme mržnje i zla bi sejali konstantno. Da se zauvek svi mrzimo i koljemo, krembili! - navela je ona.

Foto: Printscreen

Negativni komentari su i pored Radinog naširokog objašnjenja nastavili da se nižu, ali je bilo i mnoštvo pozitivnih, zbog čega im se pevačica od srca zahvalila.

1/6 Vidi galeriju Rada Manojlović ulaže u sebe Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Damir Dervisagic, Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir Televizija

- Kako smo krenuli, očekujem da austrijske vlasti vrlo ozbiljno shvate stih: "Ovo je Beč, nije Vienna", u smislu da organizujemo neki pohod, juriš na Beč (između redova, jelte), pa da izazovemo međunarodne komplikacije, sa mnom na čelu, normalno. A ko drugi? Ja sam vam pravi lik za političke pokrete i ideologije. A stvarno je pesma toliko lagana, opuštena, vesela i vrcava, da nikako nije trebalo da izazove ovakvu polemiku sa političkom konotacijom. Žao mi je što se bilo ko uznemirio, ali o moj Bože, na kraj pameti mi to ne bi palo. Pesma je zaista fora, simpatična, za klubove i zaista verujem da će naći svoju publiku, kojoj je i namenjena. Nema ama baš nikakvu drugu konotaciju, ni nameru, osim da se dobro provedemo na nastupima i da se ljudi zabave. Nego, hajde mi lepo da se pomirimo, ne mogu više da se svađam sa vama i ne želim - zaključila je Manojlovićeva.

Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić

Kurir.rs

Rada Manojlović za Kurir televiziju: