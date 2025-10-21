Jao, jao, jao, šta sam saznala, drage moje Abronošice. Pa ovo nema nigde.

Poznata starleta i influenserka, zvaćemo je Šuška, jer šuška dok priča i veštački zubi joj škljockaju, bila je u Rijeci sa svojom mamom, od koje se inače ne razdvaja.

Naime, starletu je pozvao jedan tamošnji lokalni biznismen. Ćerka i majka otišle su u Rijeku srećne i zadovoljne, a evo šta se tamo desilo.

Biznismen ih je smestio u najluksuznijem hotelu. Apartman im je gledao na Jadransko more. Mir, tišina, luksuz. Naravno, on je bio intiman s njom, ali tu je mama da čuva leđa.

Kada su se Šuška i taj lokalni biznismen pozdravili i oprostili, ona je zamolila da ostane još nekoliko dana. Što se njega tiče, to nije bio nikakav problem. Ali zbrka je nastala na dan kada su mama i ćerka krenule kući. Pet dana su jele, pile, uživale u svom luksuzu, a onda hladan tuš. Spakovale su kofere i na recepciji su im ispostavili račun od oko 5.000 evra. Nastala je prava drama.

Šuška se toliko iznervirala da vam to opisati ne mogu. Počela je da zove sve redom jer je ovaj njen biznismen bio nedostupan. Nije znala šta da radi, slošilo joj se i promenila je doslovno pet boja na licu. Zaposleni iz hotela su pozvali policiju jer nisu bili sigurni da li će u nervnom rastrojstvu napraviti neki problem. Oni su došli, a morala je da ostane još jednu noć dok ne plate sve. Sutradan je došao njen brat i regulisao račun. Eto, i to se dešava.