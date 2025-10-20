Slušaj vest

Dragan Kojić Keba je u Beogradu održao koncert na kom je zapevala i njegova ćerka Nataša Kojić Taša, a kako on kaže to mu je bio najemotivniji momenat.

"To je bila magija"

- Stvarno je teško pretvoriti u reči sve što se izdešavalo, četiri puna sata možda i jače je trajalo, namera je bila dva i po. Šta se desilo tih sat i po vremena ja ne znam, ali to je bila magija. Osećam da publika jednostavno diše sa mnom. Sve generacije su bile to mi je najdraže, od prvog reda gde su bila dva brata čini mi se da nemaju više od 10 godina, roditelji su ih doveli.

- Želja mi je da nastavim koncerte u gradovima po celoj Srbiji da imam koncerte, dodao je Dragan Kojić Keba.

1/5 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Najteže mi je da se porodici dokažem"

U jednom segmentu koncerta na scenu je izašla i njegova ćerka Nataša Kojić Taša, ali i sin Igor.

- Moji imaju najstrožije kriterijume, najteže mi je da se njima dokažem. Nova pesma je predstavljena prva, zahvaljujem se svima koji su bili na koncertu, rekao je Keba i otkrio da li je zamerio kolegama koje nisu bile na koncertu.

- Ceca je imala koncert u Kraljevu, siguran sam da bi moja sestra došla. Ana nije mogla iz opravdanih razloga i da ne idem dalje...

Keba izveo ćerku Natašu na binu tokom koncerta u Beogradu Izvor: Privatna arhiva

- Najlepši utisak je ostavila moja Nataša kada se pojavila sa gudačima i sve to sama iskomponovala, da sam to pre video ja bih tako počeo koncert. Sigurno desetak pesama nisam otpevao što su mi zamerili, rekao je.

Kurir/Blic

Kebin sin na bini: