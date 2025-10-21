Slušaj vest

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Svoje poslednje leto Halid je s porodicom proveo u novoj vili na Pelješcu, tik uz more, koja mu je bila glavna preokupacija poslednjih meseci života, a u kojoj je, nažalost, uspeo da uživa samo mesec dana.

Problemi počeli na odmoru

Kako saznajemo od izvora bliskom pevaču, njemu se zdravstveno stanje i pogoršalo na Hrvatskom primorju tokom odmora, nakon čega ga je sin Dino i odveo na preglede u Zagreb, gde mu je i dijagnostikovan kancer jetre.

Foto: Privatna arhiva

- Halid se mnogo radovao ovoj kući, koja je konačno završena početkom godine. Vila je pevaču predata po principu ključ u ruke i koštala ga je 600.000 evra. Cene na tom delu Hrvatskog primorja su vrlo visoke, ali on nije žalio kako bi imao savršeno mesto za odmor i uživanje za sebe i svoju porodicu. Ipak, sudbina je htela drugačije, pa je on umesto godinama, u njoj uživao samo mesec dana ovog leta. Tako da mu je ovo, nažalost, bilo prvo i poslednje leto u njoj. Mnogo mu je prijalo vreme provedeno u njoj, iako mu se stanje baš tamo i pogoršalo. On se trudio da se tamo što više odmara i da pliva, ali je bilo dana kad je samo ležao u hladu i nije izlazio. Društvo su mu pravili supruga Sejda, sin Dino, snaja i unuci. Njegov prvi komšija tamo mu je i dugogodišnji prijatelj i kolega Šerif Konjević, koji je svaki dan išao s njim na plažu i dolazio kod njega u kuću - rekao nam je jedan Bešlićev prijatelj.

"Maltene nije mogao da izađe iz vode"

Prilikom nedavnog boravka naše ekipe u Sarajevu, i sam Šerif se prisetio njihovog letovanja.

Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić

- Mi smo napravili sebi da možemo da uživamo u ovim godinama. Imamo i kuće jedan pored drugoga na moru. Ovo leto smo se družili svaki dan na Pelješcu. Tu je bila i njegova Sejda, koja ni sama nije dobro. Jedan dan sam video da nešto nije u redu s njim. Kupali smo se i nije mogao maltene da izađe iz vode i Dino i ja smo mu pomogli. Tad sam shvatio da to nije dobro. Bio je pun života i vrlo jak. Ko ga dobro ne poznaje, nije mogao ništa primetiti. Šalio se jedan dan, pa mi kaže: "Što bi ja voleo da je ova kuća bliže moru - moja!" Ja mu kažem: "Nema veze, ajde!" Voleo je moj humor, šalili smo se. Posle je otišao na lekarske provere u Zagreb i, nažalost, otkrili su najgore. Halid je bio fit tad. Jedan dan smo svi otišli na plažu sem Halida. Pitao sam Dina gde je on, rekao mi je da se nešto ne oseća dobro i da je ostao da leži. Ja sam otišao gore kod njega na terasu, gde je ležao ,i kažem mu: "Haldane, kako si, šta radiš?" Odgovorio mi je da se malo odmara i da se ne oseća najbolje. Tad sam shvatio da nije dobra situacija - prisetio se za Kurir Konjević.

"Sad napakon uživam..."

Koliko je pokojni pevač bio vezan za ovo mesto, govorio je i on sam u jednom od svojih intervjua.

1/7 Vidi galeriju Kuća Halida Bešlića na Pelješcu Foto: Privatna arhiva

- Kupio sam parcelu od prijatelja, odnosno njegove ćerke, koja ima firmu, i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila, nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen ispred kuće. Verujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspeti do leta. Videćemo. Odlučio sam se za to mesto zbog mira, lepote i blizine Sarajevu - pričao je Halid za hrvatski Stori krajem 2023. godine, a nakon što je vila bila izgrađena, on je otkrio da je uživao u svojoj najnovijoj nekretnini.

- Sve je baš onako kako sam očekivao. Ne bih ni ulazio u sve to da sam znao da će biti drugačije. Ali sve se isplatilo, kuća je gotova, sad napokon uživam. Ja ću tu provoditi veći deo godine, proleće, leto i možda jesen. Jako mi je prijatno tu i srećan sam što je sve napokon gotovo i da se mogu opustiti - rekao je Halid letos za portal 24.sata.hr.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je bio veličina od čoveka Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić, Dragana Udovičić, Petar Aleksić, ATA Images

Podsetimo, Halid se za ovo mesto na Jadranu u blizini Dubrovnika odlučio nakon što je u julu 2022. u ovom mestu iznajmio kuću, gde je boravio mesec dana posle operacije srca, kada su mu ugrađena dva stenta u Sarajevu. Njemu je tada društvo pravila supruga Sejda, a pridružio im se i sin Dino s porodicom, koji inače živi u Nemačkoj.

Foto: Kurir

