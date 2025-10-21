Slušaj vest

Igor Kojić, sin Dragana Kojića Kebe, početkom godine izgovorio je sudbonosno "da" 15 godina mlađoj partnerki Sofiji Dacić, ali je taj brak trajao samo pet meseci.

Nakon razlaza bilo je mnogo spekulacija o tome zašto je došlo do kraha ljubavi. Kako saznajemo, razlog je taj što Igor nije hteo da opet bude u braku s pevačicom. U vreme njihovog rastanka, kako su navodili mediji, bračni par nije imao iste poglede na život, kao i da je razvod incirala Sofija. Što i jeste istina.

- Sofija je oduvek maštala da bude pevačica. Još kao mala imala je koncerte po kući, zamišljala je sebe na velikoj sceni. Sve vreme je ona vežbala pevanje, ali je sve radila vrlo planski. Njen plan je bio da prvo bude aktivna na društvenim mrežama, kako bi je ljudi upoznali, a da se potom pojavi u nekom muzičkom takmičenju. Devojka ima tek 22 godine i želi karijeru. Tada ni sanjala nije da će sresti Igora Kojića i da će ta ljubav dovesti do sklapanja braka. Njene planove i snove niko nije mogao da poremeti. Mnogi njoj bliski ljudi govorili su joj da estrada nije samo bina i pevanje i da je dovoljno da se bavi društvenim mrežama i bude influenserka, ali je ona je bila izričita u svojim željama - počinje izvor blizak Sofiji, pa nastavlja:

1/4 Vidi galeriju Ovako Sofija Dacić danas izgleda Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printskrin

- Onda je upoznala Igora i udala se za njega. Ljubav se desila. On je znao za tu njenu želju, i u njihovom domu često je pevala, Keba joj je objašnjavao kako i šta treba i delio joj savete. Ipak, Igor je mislio da će njoj ta ideja i ta želja s vremenom nestati. Međutim, kada je ona Kebi rekla da joj je plan da se prijavi za muzičko takmičenje, Igor je shvatio da ona neće odustati od svojih snova ma koliko da se to njemu nije svidelo. E, tad su počeli problemi. On nikako nije hteo da opet ima ženu koja je pevačica i koja će često biti pod lupom javnosti, dok je Sofija samo to želela. Kada je shvatila da čovek kome se zavetovala na večnu ljubav neće biti njena podrška, odlučila je da se razvede. Igor je pokušavao da joj objasni da je bolje da ne razmišlja o životu javne ličnosti, ali njegove reči nisu dopirale do nje. Dva meseca je trajalo ubeđivanje, a onda su se, kako i sami znate, razišli - govori izvor blizak Sofiji.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić i Sofija Dacić u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Nakon razlaza Igor se posvetio privatnom biznisu, a Sofija je krenula da ostvaruje svoje snove s obzirom na to da je prošla prvi krug u takmičenju "Zvezde Granda". Igor je pre nekoliko dana na koncertu svog oca viđen s novom devojkom, dok je i Sofija izjavila da je njeno srce zauzeto.

Podsetimo, Sofija se pre dve nedelje pojavila u emisiji "Zvezde Granda", a nakon njenog predstavljanja, članica žirija Dara Bubamara, ne znajući da je Sofija bila u braku sa Igorom, izjavila je kako je podseća na Kebinu bivšu snajku Severinu. Tada su i Dragan Kojić i Sofija rekli da ona jeste bivša snajka, pa je u studiju nastao opšti smehotres.