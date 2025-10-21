Slušaj vest

Indira Indi Aradinović važi za jednu od najvatrenijih pevačica na muzičkoj sceni na Balkanu. Gde god se pojavi, ona privlači pažnju kako svojim glasom, tako i stasom.

U gumenim papučama ali sa frizurom i šminkom

Naš paparaco uslikao je Indi u potpuno opuštenom izdanju i u trenutku kad sigurno nije mislila da je kamera uperena u nju. Spazili smo je u naselju u kom živi u Beogradu kada je išla do obližnje pumpe da kupi cigare.

Ona je u narandžastoj trenerci izašla iz svoje kuće i prošetala krajem do obližnje pumpe. Na nogama je imala gumene papuče i čarape. I ne, to nisu one papuče popularne i markirane, već one klasične od par stotina dinara koje se mogu naći na pijaci ili kod Kineza.

Kako smo mogli da primetimo, bila je polusređena. Dok je na nogama imala gumene papuče, a na sebi narandžastu trenerku, Indi je bila sveže isfenirana, ali i našminkana.

Nakon što je kupila cigare, koje su joj očigledno u tom trenutku falile, pevačica se vratila kući, a mi smo nastavili svojim putem.

Podsetimo, Indi dosta vodi računa o svom izgledu, a bila je i na estetskom zahvatu prebacivanja sala iz predela stomaka u grudi. Naime, pevačica u tom momentu nije htela silikone, te se odlučila ne ovu neobičnu metodu.

Paparaco: Indi Aradinović u opuštenom izdanju Foto: Kurir

Operacija je umalo koštala života

Ipak, ubrzo nakon toga, Indi je htela dodatno da smrša, te se podvrgla operaciji želuca, koja joj je maltene ugrozila život. Indi je o svemu pričala javno, a tada su se mnogi zabrinuli jer je situacija bila vrlo ozbiljna.

- Dešava mi se da povraćam kad mi ne prija hrana ili ako mnogo pojedem. Ipak, ne kajem se što sam se operisala, jer sam smršala 35 kilograma. Da sam prošla kroz pakao, jesam. Lekari su se borili za moj život mesec dana posle operacije. Moraću da primam injekcije do kraja života. Zbog komplikacija sam ostala bez slezine, pankreas mi ne radi dobro... Više nikada neću biti zdrava kao što sam bila pre nego što sam otišla na operaciju - pričala je ranije Indi i dodala da joj je u teškim trenucima pomogla vera.

- Stalno sam se molila Bogu! Mnogo ljudi mi je pisalo poruke i slalo pozitivnu energiju, to me je držalo kad sam padala u depresiju.

Foto: Kurir