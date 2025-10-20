Slušaj vest

Danas, 20. oktobra, jedan od najvoljenijih bubnjara domaće muzičke scene, Bojan Zlatanović Tokan, član popularnog Amadeus benda, proslaviobi svoj 50. rođendan.

Tokan je preminuo u decembru 2020. godine, u 45. godini života, od posledica izazvanih korona virusom. Na današnji dan, njegove kolege iz benda prisetile su se svog prijatelja, te su mu se obratili emotivnom porukom:

Nikad preboljen

- Nebo danas svira u tvom tempu. Danas bi napunio 50. godina, zajedno bi se smejali negde i zbijali šale da smo omatorili… Živiš! I dalje si tu, nikada zaboravljen, nikada preboljen! Volimo te brate naš, srećan ti nebeski rođendan - napisali su članovi benda na zvaničnom Instagram profilu Amadeusa.

Vest o njegovoj smrti tada je potresla region, jer je Tokan bio prepoznat kao simbol Amadeus benda. Publika ga je volela ne samo kao muzičara, već i kao iskrenog i duhovitog čoveka koji je širio pozitivnu energiju gde god se pojavio.

Rođen 20. oktobra 1975. godine, Bojan Zlatanović je još kao mladić uplovio u muzičke vode, a krajem devedesetih godina postao deo Amadeus benda, jednog od najpopularnijih sastava na domaćoj estradi. Zajedno sa članovima benda stvorio je prepoznatljiv zvuk koji je obeležio mnoge proslave i koncerte širom regiona.

Foto: Damir Dervišagić

Bio je stub grupe

Članovi benda više puta su isticali da Tokan nije bio samo bubnjar, već stub grupe i brat po srcu. Na godišnjice njegove smrti i rođendane, oni i fanovi širom Balkana redovno ostavljaju emotivne poruke i prisećaju se zajedničkih trenutaka.

- I dalje si s nama, u svakom taktu i svakom aplauzu“, napisao je danas jedan od fanova na društvenim mrežama.

Iako više nije fizički prisutan, Tokanov trag u muzici i srcima publike ostaje neizbrisiv. Na današnji dan, kada bi napunio 50 godina, njegovo ime i dalje živi kroz pesme, ritam i sećanja svih koji su ga voleli.

Kurir/Pink.rs