Aca Lukas decenijama traje na muzičkoj sceni i važi za jednog od najtraženijih pevača već nekoliko godina.

Prepoznatljiv po šarmu i britkom jeziku, dugo vremena nosi etiketu "najvećeg šmekera" i miljenika žena.

Jednom prilikom, Aca je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju na kojoj je imao samo 7 godina i gde pozira pored automobila.

Pevač je gotovo neprepoznatljiv na slici, a mnogi su komentarisali da se može prepoznati samo po stavu i pozi.

Rođen kao Aleksandar Vuksanović, predstavlja jednu od najistaknutijih figura na srpskoj muzičkoj sceni, posebno u žanru turbo-folka. Lukas je svoju karijeru započeo početkom devedesetih godina, brzo stičući popularnost svojim jedinstvenim glasom i emotivnim interpretacijama.

Njegov umetnički nadimak „Lukas“ potiče od imena popularnog splava na Novom Beogradu, gde je počeo da nastupa i stiče prve znake popularnosti početkom 1990-ih godina.

Evo kako je Lukas izgledao na početku karijere.

Najveću ranih popularnost Aca Lukas je stekao tokom nastupa u beogradskom klubu „Hogar“ na Adi Ciganliji. Tu je došao kao zamena za dotadašnjeg pevača Mileta Lojpura, gde je upoznao Milana Šćepovića i Sašu Lunginovića. Njihova saradnja bila je plodna; zajedno su izvodili džez i ciganske pesme, koje je Lukas prerađivao u svoj prepoznatljiv stil. Ovaj jedinstveni pristup muzici brzo mu je donio veliku popularnost.

Nakon uspešnih nastupa u klubovima, Aca Lukas je započeo saradnju sa poznatom pevačicom Viktorijom, što je dodatno uticalo na njegovu karijeru. Njegov prvi veliki hit bio je „Pesma od bola“, koji je otvorio put za niz drugih uspešnih pesama kao što su „Kafana na Balkanu“ i „Bele ruže“. Ove pesme su postavile temelje za njegovu dalju karijeru i učvrstile njegov status na muzičkoj sceni.

Muzička karijera

Aca Lukasova muzička karijera obilježena je brojnim uspjesima i prepoznatljivim hitovima koji su ga učvrstili kao jednog od vodećih izvođača na turbo-folk sceni. Njegov uspon na muzičku scenu započeo je izdavanjem prvih albuma, koji su odmah privukli pažnju publike i kritike.

Kontroverze

Aca Lukas, čija je karijera obilježena brojnim hitovima, nije bio imun na kontroverze i pravne probleme koji su često privlačili pažnju javnosti. Njegov život van pozornice bio je ispunjen različitim incidentima koji su uključivali probleme sa zakonom, kontroverzne izjave i javne skandale.

Lični život

Osim svoje bogate muzičke karijere, Lukas ima i veoma dinamičan privatni život. Njegova porodična priča obuhvata dva braka iz kojih ima troje dece: ćerku Miljanu i sinove Lazara i Andreja. Lukasov lični život doživeo je značajne promene 2008. godine kada je započeo vezu sa Sonjom Šašić, koja je prethodno bila u braku sa Željkom Šašićem, Lukasovim kolegom i prijateljem. Sonja i Aca su se upoznali u kontekstu njihovih prethodnih veza, što je dodalo složenost njihovoj priči.

Venčanje sa Sonjom Šašić 2010. godine bilo je veliki događaj, a ceremonija je održana u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog. Par je naredne godine dobio ćerku Viktoriju, čime je Lukasova porodica postala bogatija za još jednog člana. Međutim, njihov brak nije bio bez izazova. Spekulacije o problemima u braku počele su 2015. godine, kada su mediji izvestili o mogućem razvodu, navodeći Lukasovu bliskost sa poznatim ličnostima kao mogući razlog.

Iako je Aca u početku demantovao ove navode, tvrdeći da i dalje voli Sonju, nesuglasice u vezi sa njegovim poslom i životnim stilom nisu mogle biti prevaziđene. Nakon nekoliko pokušaja da se odnosi poprave, par se našao pred sudom radi razvoda i podele imovine. Konačan razvod i zvanično okončanje braka dogodili su se 2019. godine, što je Lukas potvrdio izjavom da je pristao na sve uslove kako bi se postupak završio.

