Aleksandra Prijović nakon najlepše moguće muzičke i medijske pauze, zbog trudnoće, vraća se na scenu i to ni manje ni više nego na velikom solističkom koncertu koji će održati 29.12 u Baru u Crnoj Gori.

Aleksandra je koncert na Trgu u Baru trebala da održi početkom ove godine, međutim, zbog tragičnih događaja koji su se dogodili 1. januara na Cetinju, mlada muzička zvezda odlučila je da odloži koncert.

Veliki povratak

S obzirom da je nakon toga saznala lepe vesti da će postati majka po drugi put, Aleksandra je napravila pauzu od koncerata i medijskog izlaganja.

Međutim, nedavno je u medijima izašla vest da će Aleksandra Prijović zabavljati publiku u najluđoj noći u Beogradu, u Sava centru, pa su mnogi pomisli da će ovo biti prvi put kada će pevačica ponovo zapevati uživo svojoj vernoj publici.

Ipak, tu čast imaće dva dana ranije publika u Crnoj Gori, a za koncert već vlada ogromno interesovanje.

Nova Godina u Beogradu

I ako je muzička zvezda pravila pauzu tokom trudničkih dana, odlučila je da nekoliko meseci nakon porođaja, odmah izađe iz "ilegale" te nastavi sa karijerom kao da se ništa nije promenilo.

Aleksandra je odlučila da se odmah vrati na scenu i to kada je najluđe.

Aleksandra Prijović je na svom Instagram profilu obradovala fanove ekskluzivnom objavom - zakazala je novogodišnji koncert u jednom od najluksuznijih beogradskih sala.

Njeni fanovi su oduševljeni ovom vešću a karte za spektakl i noć za pamćenje će sigurno biti rasprodate u rekordnom roku.