DARKO SE POSVAĐAO SA ŽENOM PA ISPALIO NOVINARE! Lazić se nije pojavio na dogovorenom gostovanju i isključio telefon, a onda je nastao haos
Darko Lazić je poslednjih mesec dana prošao kroz težak period. Nakon što je pevač doživeo saobraćajnu nesreću krenuli su i problemi. O mnogima se spekulisalo poslednjih dana, a najsvežiji se dogodio u nedelju.
Darko se poneo neodgovorno i nije se pojavio u studiju televizije Pink gde je imao dogovoreno gostovanje. On je isključio telefon i nikome se ceo dan nije javljao.
Kako saznajemo, Lazić je imao porodičnih problema i žestoku raspravu sa suprugom Katarinom.
Nepredviđena situacija
Problemi
- Darko do sada nije imao običaj da ispali predstavnike medija.Uvek se rado odazivao i dolazio na sva gostovanja. Ne pravdam ga, daleko od toga, ali dešavaju mu se nepredviđene stvari. On i Kaća su imali ozbiljan sukob. Pevač je bio besan i ljut i nije bio raspoložen ni za šta. Zato je isključio telefon i nikome se nije javljao. Nadam se da će objasniti situaciju - priča nš izvor blizak Laziću.
Težak trenutak
Podsetimo, Darko i Kaća su krajem septembra imali udes kada su se vraćali sa promocije njegove svastike. Lazić je tada išao iz pravca Gazele ka Šidu i bili su u srednjoj kolovoznoj traci. U jednom trenutku Lazić je prelazio u desnu saobraćajnu traku (takozvanu isključnu) u pravcu Omladinske brigade i tom prilikom prednjim levim delom vozila udario u zadnji deo autobusa.
Za volanom autobusa bio je vozač koji srećom nije povređen i koji je takođe prelazio u desnu isključnu traku. Od siline udarca "mercedes" u kom je bio Lazić sa suprugom odbio se i udario u bankinu.
Laziće su izvlačili vatrogasci. Oni su sve vreme bili svesni.