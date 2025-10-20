

Kako priča naš izvor, povod je bio rešavanje porodičnih situacija.

- Stvari među njima se polako vraćaju u normalu. Bar što se komunikacije tiče. Ana i Bastijan su se videli pre tri nedelje, porazgovarali o porodičnim stvarima i sve je prošlo u najboljem redu - kaže naš izvor dodaje:

- Aferu, skandale i sve što je pratilo njihov rastanak nisu komentarisali, već su rešavali situacije koje se tiču života i budućnosti. On se iselio iz stana i nastavio sa svojim životom na drugoj lokaciji, a Ana je u nekretnini u kojoj je Bastijan živeo kao mladić. Ali to sve nije važno koliko činjenica da su njih dvoje uspeli da pronađu zajednički jezik nakon turbulentnog perioda - završava naš izvor blizak porodici Ivanović.