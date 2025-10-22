Slušaj vest

Novogodišnji nastupi već su uveliko dogovoreni. Doduše, u Crnoj Gori se tačno zna gde ko nastupa. Posle loše letnje sezone nastupa na primorju, zima obećava jer su se i pravila promenila.

Foto: Nemanja Nikolić

Nakon što smo pre više od mesec dana pisali da će najveće zvezde naše estrade "okupirati" Tivat i Herceg Novi, sada vam otkrivamo da će slična situacija biti i u Budvi. Tamo će za novogodišnje praznike, podno zidina Starog grada, publiku uveseljavati Aco Pejović, Bijelo Dugme, Emina Jahović, Nikolija Jovanović i Relja Popović, Anđela Ignjatović Breskvica, Leksington bend, Sergej Ćetković, Peđa Medenica, Boban Rajović, Jovana Pajić, Mirza Selimović, Zana i Tap 011.

Foto: Promo/Zoran Ilić,Goran Srdanov

Očekivano, najveći honorar imaće Aco Pejović i to 80.000 evra, a kako saznajemo, sedmodnevni muzički spektakl Budvu će koštati pola miliona evra. Za honorare muzičkih zvezda izdvojeno je nešto manje od 300.000 evra, dok će kompletna tehnička podrška, uz binu podno budvanskih bedema i vatromet, koštati još najmanje 150.000 evra.

Naš izvor koji je dobro upućen u honorare izvođača koji s razlogom suvereno vladaju kad su veliki koncerti u pitanju otkrio nam je sve detalje.

- Ove godine se ide na sigurno. Publika mora da bude zadovoljna, a to može jedino ako program i izvođači budu na nivou. Recimo, prošle godine organizatori su kiksnuli s rok programom, tako da sada idu na sigurno. Narodna i zabavna muzika jedine su koje prolaze kad je doček Nove godine u pitanju. Ljudi vole da se provesele uz hitove koji traju. Recimo, Čola 31. decembra nastupa u Kotoru, i to za 110.000 evra, Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 evra. Pored nje u programu učestvuju Saša Matić i Jelena Rozga, čiji honorari varijaju od 30.000 do 40.000 evra - rekao nam je izvor, pa nastavio:

Foto: Shutterstock, ATA images

- U Herceg Novom je i Neda Ukraden, a pored nje u programu su Vesna Zmijanac i Željko Samardžić. Jednostavno rečeno, nije se štedelo jer sve opštine i turističke organizacije su saglasne da neće da rizikuju s mladim autotjun pevačima kao ovog leta, pa su bili u minusu. Ide se samo na provereno jer će na taj nacin privući i lokalno stanovništvo, ali i turiste iz celog regiona. Interesantno je i to da i pored loše sezone nastupa u Crnoj Gori najvece zvezde dobijaju najveći novac za ulazak u 2026. godini. To jeste specijalno veče, ljudi vole da se provedu, opuste i da se razonode - ispričao nam je nedavno naš sagovornik.

