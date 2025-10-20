Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac prvi put je otvoreno progovorila o detaljima iz svoje rane karijere koje javnost do sada nije znala. Iskreno je priznala da je na početku puta često pozajmljivala garderobu za snimanja spotova, jer nije imala sopstvenu brendiranu odeću.

Tako je, između ostalog, otkrila da je u spotu za pesmu "Ponovo" nosila odevne komade koje su joj velikodušno pozajmile Elena Karaman i njena majka, čuvena modna kreatorka Verica Rakočević.

Jedan od njenih najvećih hitova snimljen je 2005. godine, a sada je tek otkrila kako ga je snimila i ko joj je najviše pomogao.

- Kada bi ljudi znali kako sam snimala taj spot. Sećam se da je sva garderoba koju sam tada nosila bila upravo od Verice Rakočević i Elene Karaman. Moja tadašnja stilistkinja bila je drugarica Veričine ćerke Milene. Bukvalno sam orobila njihove ormane. Uzela sam sve "šanel" torbe jer nikada do tada nisam imala nijednu. One su mi mnogo pomogle kada je kostim bio u pitanju - ispričala je Nataša u podkastu Tetke.

Pozajmila sam od roditelja pare da snimim spotove

Pevačica Nataša Bekvalac izbacila je novi album posle devet godina, a na njemu se našla i pesma posvećena majci.

Ona je u emisiji "Amidži šou" ispričala detalje spotova, i tom prilikom je progovorila o finansijama za spot i pesme.

