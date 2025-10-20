Slušaj vest

General Pavković izgubio je bitku nakon duge i teške bolesti, iscrpljen i godinama provedenim iza rešetaka u Finskoj.

Vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost u Srbiji, a emotivnu poruku oproštaja uputio je i Veljko Ražnatović, sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović.

"Sačekao je da se vrati svojoj zemlji, kako bi dostojanstveno i tiho otišao u večnost. Večna ti slava i hvala, junače", navedeno je u objavi.

Ko je bio Nebojša Pavković?

Nebojša Pavković je rođen 10. aprila 1946. godine u selu Senjski Rudnik, u opštini Despotovac. Osnovno obrazovanje završio je u rodnom kraju, a učiteljsku školu 1966. godine u Aleksincu.

Vojnu karijeru započeo je studijama na Vojnoj akademiji Kopnene vojske u Beogradu, koju je završio 1970. godine sa odličnim uspehom. Nastavio je obrazovanje u Komandno-štabnoj akademiji Kopnene vojske, diplomirajući 1982. godine, a 1988. godine završio je komandno-štabnu školu operatike sa srednjom ocenom 10,00, rangiran prvi u rangu.

Prve komandirske dužnosti obavljao je u Pešadijskoj školi rezervnih oficira u Bileći, Bosna i Hercegovina, gde je bio i referent za studije i unapređenje nastave. Kasnije je bio komandant pešadijskog bataljona u Desetoj pešadijskoj brigadi, a u Šesnaestom proleterskom pešadijskom puku najpre načelnik Štaba, a potom komandant.

Od 1988. do 1989. godine bio je komandant Šesnaeste motorizovane brigade, nakon čega je premešten u Kabinet saveznog sekretara za narodnu odbranu, gde je do 1993. godine obavljao dužnosti načelnika odeljenja, zamenika načelnika i načelnika Kabineta.

