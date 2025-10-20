Slušaj vest

Dragan Stojković Bosanac ne krije sreću zbog saznanja da je njegova ćerka Aleksandra Stojković Džidža u drugom stanju.

Vidno raspoložen danas je došao na snimanje "Pinkovih zvezda", a iz auta je izašao sa punim kesama. Bosanac je poneo rakiju i slatkiše pa ponudio i okupljene novinare, ali i svoje kolege u studiju.

- Piješ alkohol? Častim zbog ćerke? - pitao je Bosanac i ponudio novinarima da nazdrave.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Stojković Džidža otkrila je kakav odnos ima sa ocem, pa priznala zbog čega je karijeru stavila na pauzu. Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Evgeniy Kleymenov / Panthermedia / Profimedia, Printscreen/Pink, Kurir Televizija

On je nosio pune kese iz kojih je pored rakije vadio čokoladu i keks i nijednom nije skinuo osmeh s lica.

- Srećni smo svi, da bude dobro samo. Vreme je da i mene neko maltretira - nasmejao se Bosanac.

Džidža: "Tek sam saznala da sam trudna"

Podsetimo, Aleksandra Stojković Džidža, ćerka Dragana Stojkovića Bosanca se oglasila nakon vesti da je trudna.

- Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se brzo saznati. Smatram da je još rano bilo šta da pričam, kada prođe prvi period pa ćemo razgovarati o ovoj lepoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su lepo prihvatili vest, ali za sada neka ostane samo na tome da smo svi srećni zbog svega -rekla je Džidža za "Pink".