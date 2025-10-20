Slušaj vest

Ena Čolić otkrila je nove detalje iz odnosa sa Jovanom Pejićem Pejom i njegovom majkom, pevačicom Zlatom Petrović.

"Veza s Pejom me je izgradila"

Ena Čolić je na samom početku progovorila o vezi sa Pejom.

- Mene je puno veza sa Pejom sada izgradila u ovo sve što jeste. Mi nismo bili zajedno poslednjih meseci rijalitija, mislim da smo mi jedini primer da smo se pomirili napolju. Spavao je preko puta mene krevet, stalno neka interakcija. On je imao svoj period ludovanja, ja sam ga izbegla, koja sam tome sklonija. Mene to nije privlačilo, stvarno sam mislila da će mi biti šest dana potrebno za ono: "Ma daj molim te, koji Peja", međutim, uopšte mi nije bilo tako - rekla je Ena, a onda je otkrila da će devojku koja je uhodi, prijaviti policiji:

- Ima ljudi koji mene ne vole i onda rade da unište moju sreću, a to je on. Dakle, utiču na našu vezu na najgori mogući način. Ima jedna devojka, još malo materijala, čisto da mi bude dosadno i otići ću da je prijavim u policiju. Ne znam da li da dajem reklamu njenom instagram profilu. To se vodi kao internet nasilje, bavi se svim i svačim. Zove se "noćna mora", ne mogu da živim od osobe. Baš nemam reakciju, ali je već počela da mne ugrožava, aktivira ljude da me isprate gde sam, pošto subotom idem bez Peje - rekla je Ena.

"Bila sam kod Zlate"

Ena Čolić je otkrila da je posetila Pejinu mamu.

- Bila sam kod Zlate, Pejine mame kući, ona je pisala taj događaj kao da je bila prisutna, kao da sam ga terala da me on zove kod mame, ona me pozvala iz sažaljenja. Ove čizme sam dobila od Zlate...Super. Ja sam se nadala da će doći do toga, tu sam ja kao Jovanova devojka da dokažem njegovoj porodici da su okolnosti bile takve i da sam vredna da dobijem priliku od njih napolju. Mislim da je njoj najbitnije kao majci da je njeno dete srećno, Peja je srećan sa mnom i ona se u skladu sa tim ponaša prema meni. Ona je divna! Ona se čak meni izvinila što je u nekom momentu rekla da imam šifru i da nisam dobra s glavom, ja sam njoj rekla: "Taman posla teta Zlato, ja bih još gore reagovala za svoje dete", svaka joj čast za sve - rekla je Ena na "Red Tv".

