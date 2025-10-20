Slušaj vest

Ava Karabatić je nakon učešća u rijalitijima, pokušala je da izgradi i karijeru u politici, a sada je otvoreno priznala da prodaje svoj intimni sadržaj za 5.400 dinara.

"Tačno je da ih prodajem, ali mi je samo žao što mi stranica ne dozvoljava da stavim cenu fotografije veću od 5.000 dinara, inače bih ih prodavala za 500 evra, s obzirom na to da sam Plejboj model i osoba koja vodi računa o svom izgledu", rekla je ona za domaće medije.

"Imala sam intimne odnose u staračkom domu"

Kako uvek zna da ostavi javnost u neverici, Ava je otkrila još nepoznatih detalja iz života. Starleta je jednom prilikom progovorila o bivšim momcima i otkrila da je imala intimne odnose u staračkom domu.

"Ja to više kažem kao vođenje ljubavi, za mene je se*s kada sa nekim imaš avanture. Ja sam bila srećnica da su sve moje veze bila baš veze. Potrefilo se da je to istina. Ja sam završila medicinsku školu i morali smo da idemo na časove patologije, anatomije... Eto, zadesio se kiks zvani starački dom. Najlepše je ono vreme kada imaš 15 minuta, pa znaš da to možeš najbolje da iskoristiš. Nije bilo u ostavi, ja uvek biram mesta. Bio je u pitanju neki lepi apartmančić, ali to je bilo davno", istakla je Ava za "Hype TV".

"Želim da se ostvarim kao majka"

Kako kaže, sada je spremna da promeni život iz korena, te bi volela i da se ostvari kao majka.

- Spremna sam koplmetno i da budem majka i da se nađe ta čvrsta ruka po pitanju ljubavi. Želim da se ostvarim kao majka, ja sam želela da se ostvarim kao majka i sa 21 godinu. Ima vremena, to ne znači da se neću ostvariti kao majka, teško je naći pravu osobu - poručila je ona nedavno za medije.

