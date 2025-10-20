OVAKO ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ IZGLEDA BEZ BRUSA! Pogledajte fotku
Anastasija Ražnatović zapalila je društvene mreže svojom novom objavom.
Na snimku koji je objavila na svom profilu na Instagramu, Anastasija se opušteno snima dok sedi na krevetu i to u izazovnoj plavoj satenskoj spavaćici, bez brushaltera.
Kosu je skroz zalizala, a lice joj je bilo toliko blistavo i čisto, da su mnogi komentarisali da nikad lepša nije bila. Pevačica ne samo da izgleda kao milion dolara, već zrači samopouzdanjem i ženstvenošću.
Njeno izdanje oduševilo je mnoge, a pozitivni komentari nizali su se samo tako.
Smršala 20 kilograma
Inače, Anastasija danas važi za jednu od zgodnijih devojaka na našoj sceni, a iskreno je govorila jednom prilikom i o periodu kada je vodila borbu sa viškom kilograma. Ona je tada otkrila kako je smršala 20 kilograma.
- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija tada i dodala:
- Ako pojedem nešto slatko, odmah odem na trening kako bih što pre sagorela kalorije. Ključ dobrog izgleda je definitivno u redovnom vežbanju.
Pogledajte dodatni snimak: