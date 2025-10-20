Slušaj vest

Pevač Darko Lazić doživeo je novu nezgodu pre dva dana.

Prema saznanjima medija, Lazić je pao sa kvada dok ga je vozio kroz šumu, pri čemu je zadobio prelom rebra.

Sa slomljenim rebrom pevao

Inače, Lazić je sa slomljenim rebrom prošle noći pevao u jednom klubu u Beogradu, a na nekoliko snimaka videlo se kako se hvata za levu stranu sa bolnom grimasom na licu.

Imao udes

Podsetimo, Darko Lazić je nedavno imao udes sa svojom ženom Katarinom, nakon povratka sa promocije pesme njegove svastike Tijane Matić.

Iako je neposredno nakon udesa rekao da nije pio, Lazić je u trenutku nesreće u krvi imao 1.93 promila alkohola.

Nešto kasnije je pred kamerama priznao da jeste popio "nekoliko pića".

Lazić se malo nakon udesa pohvalio na mrežama slikom sa motora koji je provozao, što je s razlogom pokrenulo novu lavinu komentara.

Lazić je nekoliko dana nakon nesreće organizovao slavlje povodom proslave prvog rođendan ćerke Srne, kada je progovorio o nesreći prvi put.

- Ja sam odlično, što se može videti, nikad bolje. Maločas sam napomenuo, ali evo da napomenem i sada, ne bih da dajem izjave povodom nesreće, o tome ćemo kada se završi veštačenje i cela procedura. Ja sam bio u policiji i dao izjavu šta treba. Kada se sve završi imaćete konkretnu celu informaciju, nakon svega, kako je zapravo bilo. To šta se prenosilo, kako jeste i kako nije, tako da... Ne želim da javnost ima lažnu sliku, svako će dobiti pravu informaciju kada se završi sve - kazao je tada.

