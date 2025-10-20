Slušaj vest

Miljana Kulić je juče "Eliti 9" javno priznala da će ona biti nova devojka Dragomira Despića Desingerice, ako se on ikada bude razveo od svoje sadašnje partnerke Nevene.

"Siguran sam da će me Miljana uhoditi"

Desingerica kaže da će mesto njegove nove devojke rezervisati za Miljanu.

- Ne bih propustio takvu priliku za vezu. Napraviću rezervaciju, pa ako se nekada razvedem da ima poziciju - rekao je Despić, pa otkrio šta misli, da li će ga Miljana progoniti kad izađe iz rijalitija, kao što je radila sa pojedinim pevačima:

- Pa, ja sam siguran da hoće.

Despić je otkrio i da li je ikada upoznao Miljani, a on je odgovorio u svom stilu.

- U autobusu možda, kada sam išao na posao ili tako nešto - ogovorio je kratko Desingerica za Informer.

Miljana odlepila za treperom

Podsetimo, Miljana Kulić je nedavno imala neobičan razgovor sa cimerkom Majom Marinković, pa su pominjale oženjenog repera Dragomira Despića Desingericu.

Naime, kako je Nišlijka otkrila da joj se sviđa, iako je oženjen, razgovor je otišao u neobičnom smeru.

- Ja sam Desingericina buduća devojka - rekla je Miljana, a kad joj je Marinkovićka rekla da je oženjen iako radi javno svašta, počela je da se pravda:

- Pa dobro, neću ja biti ta koja će presuditi nego ako se ne daj Bože nešto desi onda se ja udajem. Jedino me Desingerica hoće ovako blentavu, ali neću ja zbog Maje za sada - objašnjavala je ona.

