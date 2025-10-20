Slušaj vest

Pevač Darko Lazić oglasio se nakon vesti da je doživeo nezgodu kada je vozio kvad.

Kako su mediji preneli, Darko je polomio rebra kada je pao sa kvada, a folker sada tvrdi da se odlično oseća te da do nezgode nije došlo.

- Na kvad nisam seo godinu dana, sutra baš idem da vozim kros motor. Bože me sačuvaj, šta sve neće izmisliti - rekao je on besno i dodao:

Darko Lazić pre nesreće Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Ne znam otkud to nekome, ali ne bih mogao da sednem na motor da sam polomio rebra.

"Pio sam pre nesreće"

Podsetimo, Darko je nedavno sa suprugom doživeo saobraćajnu nezgodu prilikom koje je zadobio povrede glave, a za medije je govorio o detaljima i priznao je da je konzumirao alkohol.

Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim lekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dve flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića – rekao je Darko.

kurir.rs/blic

